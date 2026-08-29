Η Ελισάβετ Τελτσίδου κυριάρχησε στα τρία παιχνίδια που έδωσε και της χάρισαν το χρυσό μετάλλιο στα -70κ. στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Η Ελισάβετ Τελτσίδου στον Τάραντα της Ιταλίας έφθασε σε μια σημαντική επιτυχία στην καριέρα της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -70κ. στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Η 30χρονη τζουντόκα μετά το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία στο Οράν το 2022, τώρα έφθασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο στα τρία παιχνίδια που έδωσε στην πόλη της νότιας Ιταλίας.

Στα προημιτελικά νίκησε τη Σλοβένα, Νίκα Κορέν με Waza-Ari, στα ημιτελικά τη Λάρα Τσβέτκο από την Κροατία με ippon και στον τελικό τη Σέρβα, Αλεσκάντρα Αντριτς, επίσης με Waza-Ari.