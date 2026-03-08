O τριαθλητής Παναγιώτης Μπιτάδος νικητής στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας

Ο τριαθλητής Παναγιώτης Μπιτάδος ήταν ο νικητής στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας με επίδοση στη 1ώρ.04.44.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος ήταν ο μεγάλος κυρίαρχος στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που έγινε στο κέντρο της πρωτεύουσας το πρωί της Κυριακής (8/3).

Ο 23χρονος Μυτιληνιός ήταν ο μεγάλος νικητής στην κούρσα των ανδρών και στην πρώτη του συμμετοχή στον αγώνα συνδύασε τη νίκη του με χρόνο 1:04.44, που αποτελεί και ρεκόρ διοργάνωσης, που είχε από πέρυσι ο Νίκος Σταμούλης με 1:05.34.

Ο Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού ειδικεύεται στο τρίαθλο, έχει αναδειχθεί πρωταθλητής στο IRONMAN 70.3 2024 που έγινε στο Ταλίν, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει νικητής σε ένα καθαρά δρομικό αγώνισμα, καθώς έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας στους άνδρες και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

Στον αγώνα του στον 14ο ημιμαραθώνιο της Αθήνας ο Μπιτάδος μετά το 5ο χλμ. ανέβηκε στην πρώτη θέση της κούρσας, πέρασε το 5ο χλμ. σε 15:14, τα 10 χλμ. σε 30:02, τα 15 χλμ. σε 45:16, τα 20 χλμ. σε 1:01.37, για να τερματίσει σε 1:04.44.

Ο περσινός νικητής Νίκος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) ήταν ο μόνος που ακολούθησε στον ρυθμό του Μπιτάδου, πέρασε τα 10 χλμ. σε 30:04, τα 15 χλμ. σε 45:28, για να τερματίσει σε 1:05.12, βελτιώνοντας το ρεκόρ του από τον αγώνα του 2015.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιώργος Σταμούλης (Παλαιό Φάληρο), που μετά το 7ο χλμ. ήταν σταθερά στην 3η θέση κι έμεινε σε αυτή, τερματίζοντας σε 1:05.28.

Στην κορυφαία εξάδα βρέθηκαν ο Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) με 1:06.18, ο Παναγιώτης Καραϊσκος (ΝΓΣ Ηρακλής) με 1:06.41 και Χαράλαμπος Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) με 1:08.33.

Nα σημειώσουμε ότι το πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση ανήκει στον Σπύρο Ανδριόπουλο με 1:03.04 και είχε σημειωθεί στο Παλέρμο στις 18/12/1988.