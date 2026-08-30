H εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων!

Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών νικώντας την Πορτογαλία με 32-20 εξασφάλισε το πρώτο της μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες και τώρα πάει για το χρυσό με αντίπαλο την Αίγυπτο.

Το πρώτο μετάλλιο για το ελληνικό χάντμπολ στους Μεσογειακούς Αγώνες είναι γεγονός. Η εθνική ομάδα ανδρών έγραψε ιστορία καθώς προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, επικρατώντας στον ημιτελικό επί της Πορτογαλίας με 32-30 στην πόλη Φαζάνο στο πλαίσιο των 20ών Μεσογειακών Αγώνων- Τάραντας 2026.

Είναι το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού χάντμπολ στην 11η παρουσία του στους Μεσογειακούς, με πρώτη την Καζαμπλάνκα το 1983, πριν από 43 χρόνια!

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και τη Δευτέρα το βράδυ (31/8, 21:00) θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο που νίκησε στον 1ο ημιτελικό την Αλγερία με 27-25

Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετά μέλη της ΕΟΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο Όλη η ομάδα αφιέρωσε την πρόκριση στον πρόεδρο της ΟΧΕ Κώστα Γκαντή, που το τελευταίο διάστημα δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 7-2, 8-5, 11-7, 13-10, 17-12 (ημχ), 18-15, 22-18, 25-22, 29-25, 30-27, 32-30

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής 3, Ελευθεριάδης 7, Τζίμπουλας 3, Ταπάντζης, Παγιάτης 7, Κολλύρης (1/7), Παπάζογλου 3, Αναστασίου 3, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος, Τζωρτζίνης 2, Παπαντωνόπουλος (9/33) 1, Στάθης 2

Διαιτητές: Ντούρπι- Καρπουσένκο (Ουκρανία), Παρατηρητής: Τρεσπίντι (Ιταλία)

Κόκκινη: Στάθης, Δίλεπτα: 6-4, Πέναλτι: 2/3-5/5

Ισίδωρος Κούβελος (Πρόεδρος ΕΟΕ): «Βλέπουμε συνεχόμενες επιτυχίες της ελληνικής αποστολής. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ζούμε την άνοιξη του ελληνικού αθλητισμού και σήμερα είδαμε την εθνική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία να προκρίνεται στον τελικό και να διεκδικεί το χρυσό. Είναι μια τεράστια επιτυχία, συγχαρητήρια σε αυτή την όμορφη ομάδα, σε αυτά τα δυνατά παιδιά, στους προπονητές, την ομοσπονδία, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με αυτή την επιτυχία».



Γιώργος Ζαραβίνας (Ομοσπονδιακός προπονητής): «Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη τους προσπάθεια, έχουν παίξει τέσσερα παιχνίδια σε λίγες ημέρες. Ο στόχος ήταν να δώσουμε δυνατά παιχνίδια στους αθλητές που είναι ένα βήμα πριν ενταχθούν ακόμα περισσότερο στην πρώτη ομάδα και αυτό το έχουμε καταφέρει και θα έχουμε ένα ακόμα πολύ δυνατό παιχνίδι. Όλη αυτή η προσπάθειά μας είναι αφιερωμένη στον πρόεδρό μας Κώστα Γκαντή και τον περιμένουμε σύντομα κοντά μας. Είναι μια διοργάνωση στην οποία επέμεινε και την πίστευε πάρα πολύ. Θα ξεκουραστούμε λίγες ώρες και θα ετοιμαστούμε για ένα μεγάλο τελικό όπου θα διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητές μας για το χρυσό».