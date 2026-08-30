Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3: Δεν κατάφερε να τη σταματήσει ο Βλαχοδήμος
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη, 3-1, ενάντια στη Σεβίλλη πανηγύρισε η Ατλέτικο Μαδρίτης, που έφτασε στο διπλό με πρωταγωνιστή τον Μπαένα.
Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός σκόραρε δις στο πρώτο μέρος (4', 33') και συνέβαλε τα μέγιστα στο να καθαρίσει η ομάδα του από νωρίς, με το γκολ του Λούκμαν να μεσολαβεί στο 26'. Για την ομάδα του βασικού Οδυσσέα Βλαχοδήμου, μείωσε στο τελικό σκορ ο Σιέρα στο 66ο λεπτό.
Νωρίτερα, η Σοσιεδάδ πανηγύρισε τους πρώτους της φετινούς βαθμούς, επικρατώντας 2-1 εντός έδρας της Εσπανιόλ. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν με τον Μπαρενετσέα στο τέταρτο μόλις λεπτό, με τον Χαέν να ισοφαρίζει για τους Καταλανούς στο 45'. Εντέλει, ο Όσκαρσον διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης.
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