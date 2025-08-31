Ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τριάθλου της Κωνσταντινούπολης.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος συνεχίζει να φέρνει τη μια επιτυχία μετά την άλλη για το ελληνικό τρίαθλο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης.

Λίγους μήνες μετά τον θρίαμβό του στο IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo στην Ιταλία, ο Παναγιώτης Μπιτάδος τώρα ανέβηκε στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο 22χρονος τριαθλητής από την Μυτιλήνη σε ένα συναρπαστικό αγώνα κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην elite κατηγορία, ολοκληρώνοντας τον αγώνα του σε 1ώρ.44:52.

Συγκεκριμένα, κολύμπησε το 1,5 χλμ. σε 18:36, κάλυψε τα 38,5 χλμ. της ποδηλασίας σε 53:47 κι έτρεξε τα 10 χλμ. σε 31:25.

Ο Ελβετός Μαξ Στούντερ ήταν ο νικητής σε 1ώρ.44:18, βασιζόμενος στα 30:52 στα 10 χλμ. στο τρέξιμο (είχε 18:44 στην κολύμβηση και 53:37 στην ποδηλασία) και ο Ούγγρος, Μπέντσε Μπίσακ τερμάτισε στη 2η θέση σε 1ώρ.44:39 (18:50, 53:36, 31:03). Πίσω από τον Μπιτάδο τερμάτισαν οι Βρετανοί, Χάρι Λελέου (1ώρ.44:56) και Τζακ Γουίλις (1ώρ.45:01).

Επόμενος αγώνας για τον Μπιτάδο είναι στις 14 Σεπτεμβρίου στη σειρά αγώνων του World Triathlon Championship στο Κάρλοβι Βάρι της Τσεχίας.



