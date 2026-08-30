Η εξαιρετική και μαχητική Εθνική μας ομάδα ανδρών του βόλεϊ επικράτησε της Ιταλίας με 3-2 σετ και θα αντιμετωπίσει στον τελικό των Μεσογειακών την Κυριακή τη Γαλλία.

Μετά από μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια, η Εθνική βόλεϊ των ανδρών άφησε εκτός τελικού στο Τάραντο την διοργανώτρια Ιταλία νικώντας την με 3-2 σετ! Απέναντι στην Γαλλία η Ελλάδα θα διεκδικήσει το βράδυ της Κυριακής (30/8, 21.00 ΕΡΤ) το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες! Οι αθλητές του Κώστα Χριστοφιδέλη έβγαλαν ψυχή και αντίδραση μετά την ήττα από την Τουρκία πριν από δύο μέρες και με κατάθεση ψυχής νίκησαν τους Ιταλούς μπροστά σε 3000 συμπατριώτες τους.

Στο πρώτο σετ η Εθνική ομάδα ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε με 8-9 με κόντρα του Πιτακούδη. Η Ιταλία με άσσο όμως ξέφυγε με +3 (15-12) και έφτασε να έχει τέσσερα σετ μπολ (24-20) με τους διεθνείς μας να βγάζουν αντίδραση. Πρωτοψάλτης και Πιτακούδης μείωσαν σε 24-23 χάρη στα σερβίς του Βουλκίδη, ο οποίος όμως αστόχησε μετά το τάιμ άουτ των Ιταλών για το 25-23.

Στο δεύτερο σετ με άσσο του Μάρκου η Ελλάδα προηγήθηκε με 3-4 και έκτοτε δεν άφησε την Ιταλία να την ισοφαρίσει. Με κόντρα του Ανδρεόπουλου μετά από φοβερή άμυνα του Πρωτοψάλτη ξεφύγαμε με 15-19, όμως οι Ιταλοί κατάφεραν να μειώσουν στον πόντο λίγο πριν το φινάλε του σετ (22-23). Ο Ανδρεόπουλος πήρε την αλλαγή (22-24) δίνοντας δύο σετ μπολ στην Ελλάδα. Η Ιταλία έσβησε το ένα αλλά στη συνέχεια ο Μάρκου έκανε το 23-25.

Σε σετ ακατάλληλο για καρδιακούς εξελίχθηκε το τρίτο, με τους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη να κάνουν κατάθεση ψυχής. Αφού έσωσαν το πρώτο σετ μπολ της Ιταλίας με τον Μάρκου, κατάφεραν να μείνουν όρθιοι στο φινάλε του σετ και με πρωταγωνιστή στο φινάλε τον Ανδρεόπουλο το σετ έκλεισε με 29-21 υπέρ της Ελλάδας.

Με τη ψυχολογία με το μέρος της, η Ελλάδα στο τρίτο σετ με κόντρα του Πρωτοψάλτη ξέφυγε με +2 (8-10) για να ανέβει η διαφορά στο +4 (10-14), αναγκάζοντας την Ιταλία να ξοδέψει και τα δύο της τάιμ άουτ. Οι Ιταλοί ισοφάρισαν με δύο άσσους του Φράσιο (14-14) αλλά και πάλι η Εθνική με τον Πρωτοψάλτη στην κόντρα έμειναν μπροστά στο σκορ (14-16). Η Εθνική είχε δύο ευκαιρίες να τελειώσει τον αγώνα, η Ιταλία έμεινε ζωντανή και ο Φράσιο έστειλε τον αγώνα στο τάι μπρέικ (27-25).

Στο τάι μπρέικ η Ελλάδα μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε με 1-4 με άσσο του Πιτακούδη και η διαφορά ανέβηκε στο +5 με μονό μπλοκ του Γαλιώτου. Ο Πρωτοψάλτης με άσσο έβαλε το κερασάκι στη το΄ρτα (7-13) για να τελειώσει τον αγώνα ο Πιτακούδης (8-15).

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-23

2ο σετ: 6-8, 14-16, 18-21, 23-25

3ο σετ: 8-7, 14-16, 21-20, 29-31

4ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 27-25

5ο σετ: 2-5, 6-10, 7-12, 8-15

*Οι πόντοι της Ιταλίας προήλθαν από 6 άσσους, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 38 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 4 άσσους, 74 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-23, 23-25, 29-31, 27-25, 08-15) σε 148′

ΙΤΑΛΙΑ (Φάνιτσα): Φράσιο 25 (21/42 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Χελντ 17 (15/33 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 30% υπ. – 20% άριστες), Φάνιτσα 1 (1 μπλοκ), Τρούοτσιο 7 (5/7 επ., 2 μπλοκ), Κροσάτο 10 (8/13 επ., 2 μπλοκ), Οριόλι 12 (10/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 36% άριστες) / Κατάνια (λ, 63% υπ. – 37% άριστες), Ντ’αμίκο, Μαντσίνι 2 (2 άσσοι) και Ταλόνε.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 18 (15/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 16 (13/24 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 32% άριστες), Βουλκίδης 10 (8/11 επ., 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 21 (19/35 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ. – 26% άριστες), Γαλιώτος 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 19 (17/31 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 48% υπ. – 19% άριστες), Κασαμπαλής, Μούχλιας και Ράπτης.

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

Τελικός, 21.00: Γαλλία – Ελλάδα

Μικρός τελικός, 15.00: Τουρκία – Ιταλία