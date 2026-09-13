H Ριμπάκινα τα πήρε όλα από τη Σαμπαλένκα στο US Open

H Έλενα Ριμπάκινα πέτυχε το απόλυτο στη Νέα Υόρκη, αρχικά έριξε την Αρίνα Σαμπαλένκα από το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και στον τελικό επικρατώντας με 2-1 εκθρόνισε τη Λευκορωσίδα κι έγινε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια στο US Open.

H Έλενα Ριμπάκινα ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη είχε μπροστά της δύο μεγάλες προκλήσεις και στο τέλος πέτυχε και τις δύο: Πρώτα με την πρόκριση στα ημιτελικά του US Open έριξε την Αρίνα Σαμπαλένκα από το Νο.1 και στον τελικό επικρατώντας με 6-4, 5-7, 6-2 στέρησε από τη Λευκορωσίδα την ευκαιρία να φθάσει στον 3ο διαδοχικό της τίτλο.

Η 27χρονη Μοσχοβίτισσα, η οποία από το 2018 αγωνίζεται για το Καζακστάν, για πρώτη φορά και πανάξια έγινε πρωταθλήτρια στο US Open, για τον 3ο τίτλος της στα Grand Slam, μετά τον παρθενικό στο Wimbledon το 2022 και τον φετινό στο Australian Open, όπου κι εκεί είχε για αντίπαλο τη Σαμπαλένκα.

Rybakina d. Aryna Sabalenka 6-4 5-7 6-2 at the U.S. Open



ELENA IS A US OPEN CHAMPION.



This is her 3rd Grand Slam title.



Her 2nd Grand Slam title of 2026.



She’s now won 3 of the 4 Slams… the only one she’s missing to complete the Career Grand Slam is Roland Garros.



She’s… pic.twitter.com/0xeGpx2Hxj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026

Η Ριμπάκινα πριν από τρεις βδομάδες ακύρωνε τη συμμετοχή της στο Masters του Σινσινάτι, με τα προβλήματα στα πόδια της, όμως τα ξεπέρασε, πήγε στη Νέα Υόρκη και σάρωσε τα πάντα, λαμβάνοντας το βαρύτιμο έπαθλο από τα χέρια της Μαρία Σαράποβα.

2026 U.S. Open champion Elena Rybakina is handed the trophy by 2006 U.S. Open champion Maria Sharapova



❤️ pic.twitter.com/gsk5g0QuTl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026

Η Σαμπαλένκα για πρώτη φορά μετά το 2023 μένει χωρίς τίτλο στα Grand Slam, έπειτα από το Australian Open νίκησε διαδοχικά στο Indian Wells και στο Miami Open, όμως ακολούθησε κάμψη στην απόδοσή της, όχι τα αναμενόμενα για την αξία της αποτελέσματα, που τα πλήρωσε και με την πτώση της από το Νο.1 στον κόσμο.

Aryna Sabalenka emotional in her speech after her loss to Elena Rybakina in the U.S. Open final



“That’s the last thing I want to do right now is give a speech, but I’ll try my very best.”



💔💔💔



“Obviously I’m disappointed but I want to congratulate Elena on an incredible year… pic.twitter.com/CRzzFlbsNr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026

Σχεδόν αλάνθαστη Ριμπάκινα και 0-1

H Ριμπάκινα βρήκε τρεις ευκαιρίες για break στο 3ο game, όμως η Σαμπαλένκα είχε τις λύσεις για να κάνει το 2-1. Αλλά η Λευκορωσίδα έπαθε τη ζημιά στο 5ο game, η Ριμπάκινα έφθασε στο break, με love game έκανε το 4-2 και σε εκείνο το σημείο η στατιστική της στα αβίαστα λάθη έγραφε μηδέν!

Η Σαμπαλένκα έσωσε νέο break point πριν μειώσει σε 4-3, όμως η Ριμπάκινα παρότι τελείωσε το 1ο σετ με το κακό ποσοστό 27% στο 1ο σερβίς, εκμεταλλευόμενη τα 15 συνολικά αβίαστα λάθη της αντιπάλου του, κατάφερε στο 2ο set point στο 10ο game, να φθάσει στο 6-4, με την ίδια να έχει μόλις πέντε αβίαστα λάθη.

Mε το πρώτο break 1-1 η Σαμπαλένκα

Η Σαμπαλένκα μπόρεσε να φέρει ισορροπία στο 2ο σετ, παρότι ξανά στο 3ο game βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο break point, μπόρεσε να κάνει το 2-1.

Η Λευκορωσίδα μειώνοντας αισθητά τα αβίαστα λάθη διατήρησε το προβάδισμα και με love game έκανε το 4-3. Aπό την άλλη η Ριμπάκινα έχοντας ανεβάσει αισθητά τα ποσοστά της στο 1ο σερβίς, είχε τις λύσεις να ισοφαρίζει και κυρίως να μη βρίσκεται απέναντι σε break point (4-4).

Η Σαμπαλένκα με νέο love game έκανε το 5-4 και στο σερβίς της Ριμπάκινα βρήκε διπλό set point και break point, όμως η αντίπαλός της με ολύμπια ψυχραιμία έφθασε στο 5-5.

Μεγάλη μάχη έγινε στο 11ο game, με τις παίκτριες να πηγαίνουν πόντο - πόντο και η Σαμπαλένκα μετά το 40-40 με άσο και forehand volley winner έφθασε στο 6-5, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το tie break.

Όμως αυτό δεν χρειάστηκε, μετά το 40-30 στο 12ο game η Σαμπαλένκα με winner ισοφάρισε, βρήκε νέο break και set point κι αυτή τη φορά έφθασε στο στόχο της, κατακτώντας το 2ο σετ με 7-5.

ARYNA SABALENKA SNATCHES THE SECOND SET 7-5! pic.twitter.com/OfxW83mScj September 12, 2026

Κυρίαρχη Ριμπάκινα 2-1 και τίτλος



Η Σαμπαλένκα χρειάστηκε να σώσει νέο break στο 1ο game του 3ου σετ, πριν κάνει το 1-0, όμως η Ριμπάκινα από τα πολλά το πέτυχε στο 3ο game και με το 2ο break στον τελικό σε 10 συνολικά ευκαιρίες, προσπέρασε με 2-1.

Σε κρίσιμο σημείο η Ριμπάκινα διατήρησε με άνεση το σερβίς της, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1 και με love game το διατήρησε (4-2).

Έχοντας πάρει για τα καλά τον έλεγχο του αγώνα, η Ριμπάκινα, βλέποντας και τα σημάδια κούρασης της Σαμπαλένκα με νέο break έκανε το 5-2, έφθασε σε διπλό championship point, με διπλό λάθος πέταξε τον πρώτο, όμως με άσο έφθασε στο 6-2 και στον τίτλο, έπειτα από δύο ώρες και 21 λεπτά.