Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό επαφές με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ για την επέκταση του συμβολαίου του, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στα δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία περί συμφωνίας με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την απόφασή του για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ και αυτή είναι ξεκάθαρη: θέλει να διατηρήσει τον Βούλγαρο διεθνή στο ρόστερ του και μετά το καλοκαίρι του 2027, όταν ολοκληρώνεται το υπάρχον συμβόλαιό του.

Παρά το γεγονός ότι ο 29χρονος εξτρέμ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τον περασμένο Μάρτιο, εξαιτίας του γνωστού προβλήματος στο πόδι, η εμπιστοσύνη των ανθρώπων του Δικεφάλου προς το πρόσωπό του δεν έχει κλονιστεί.

Αντίθετα, η εντολή του Ιβάν Σαββίδη και της οικογένειάς του είναι να προχωρήσει η ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντεσπόντοφ, με τις σχετικές επαφές να έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.

Από τη Μικράς Ασίας, μάλιστα, απαντούν στα δημοσιεύματα των βουλγαρικών ΜΜΕ που κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

«Αυτή την εποχή είμαστε σε συζητήσεις με τον Ντεσπόντοφ για την ανανέωση του συμβολαίου του», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.

Και προσθέτουν με νόημα: «Οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό επίπεδο».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει τις προθέσεις των «ασπρόμαυρων», που επιθυμούν να κλείσουν το θέμα της παραμονής του Βούλγαρου ποδοσφαιριστή, ανεξάρτητα από την πολύμηνη απουσία του λόγω τραυματισμού.

Για την ώρα, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τον ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίζει ότι προτεραιότητά του είναι η συνέχιση της συνεργασίας τους και όχι η αποχώρηση του Ντεσπόντοφ, όπως υποστηρίζουν τα δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα.