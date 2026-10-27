Η Μαρία Σάκκαρη με πολλά σκαμπανεβάσματα στο ρυθμό της, δεν τα κατάφερε με αντίπαλο τη Γιούλια Πουτίντσεβα, με την παίκτρια από την Ουκρανία να επικρατεί με 6-4, 3-6, 6-1 και να κλείνει ραντεβού με την Έλενα Ριμπάκινα στον 2ο γύρο στο WTA 500 του Τόκιο.
H Ελληνίδα παίκτρια πλήρωσε τα 39 αβίαστα λάθη, με την αντίπαλό της στο 3ο σετ με οκτώ στη σειρά πόντους να ξεφεύγει με 3-0 κι εκεί να βάζει γερές βάσεις για την επικράτησή της.
What it means 🔥 @PutintsevaYulia defeats Sakkari 6-4, 3-6, 6-1 in Tokyo! #torayppo https://t.co/bFL4RvLV0K— wta (@WTA) October 27, 2026
H Σάκκαρη αν και προηγήθηκε με 30-0, χρειάστηκε να σώσει τρία break points για να κατακτήσει το εναρκτήριο game (1-0).
Αντίστοιχα, η Πουτίντσεβα προηγήθηκε 30-0, όμως η Σάκκαρη κατακτώντας τέσσερις πόντους στη σειρά, έφθασε στο break (2-0).
Η Σάκκαρη βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση (0-40), τελικά δεν απέφυγε το break (2-1), για να ακολουθήσει love game από την Ουκρανή (2-2).
Η Σάκκαρη βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση (0-40), τελικά δεν απέφυγε το break (2-1), για να ακολουθήσει love game από την Ουκρανή (2-2).
Mετά την 3η ισοπαλία η Σάκκαρη υπέπεσε σε διπλό λάθος και η Πουτίντσεβα με winner έκλεισε το game, προσπερνώντας με 3-2.
H Πουτίντσεβα έφθασε στο 4-2, στο 8ο game έσωσε διπλό break point, κάνοντας το 5-3 και στο 10ο game σερβίροντας δημιούργησε διπλό set point, κατακτώντας το σετ με 6-4 σε 54 λεπτά.
Gains the advantage ✅ @PutintsevaYulia takes the opening set 6-4 over Sakkari in Tokyo. #torayppo https://t.co/fJfYLbYVv3— wta (@WTA) October 27, 2026
Όπως και στο ξεκίνημα του αγώνα, η Σάκκαρη βρέθηκε αντιμέτωπη με διπλό break point, έμεινε στο game, όμως στη 3η ευκαιρία της Πουτίντσεβα, υπέπεσε σε διπλό λάθος (0-1).
Η Σάκκαρη είχε άμεση απάντηση, break point στο 30-40, με διαγώνιο forehand winner έκανε το 1-1 και διατηρώντας το σερβίς της πήρε το προβάδισμα με 2-1, το διατήρησε (3-2) και μετά το 30-40 στο 6ο game, με νέο break έκανε το 4-2.
H Πουτίντσεβα με break μείωσε σε 4-3, όμως δεν είχε ανάλογη συνέχεια, εκνευρίστηκε μετά το break που δέχθηκε (5-3), η Σάκκαρη το εκμεταλλεύτηκε κι έκλεισε το σετ στο 6-3.
Changing the tide 🔥 Maria Sakkari takes the second set 6-3 against Putintseva. #torayppo https://t.co/shYXm3Z8aA— wta (@WTA) October 27, 2026
Η Πουτίντσεβα μετά την 3η ισοπαλία διατήρησε το σερβίς της στο εναρκτήριο game του 3ου σετ και κατακτώντας στη συνέχεια οκτώ πόντους στη σειρά έφθασε στο 3-0.
Τα δεδομένα έγιναν περισσότερο δύσκολα για τη Σάκκαρη, που δέχθηκε νέο break για το 4-0. Η Σάκκαρη πήρε μια ανάσα στο 5ο game, καθώς προηγήθηκε 0-40 και στην 3η ευκαιρία έφθασε στο break (4-1). Όμως δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, η Ουκρανή με νέο break έκανε το 5-1 και με love game έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 26 λεπτών.
Η αγωνιστική περίοδος για τη Σάκκαρη θα ολοκληρωθεί στο 250άρι τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ (2-8 Νοεμβρίου).
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