Ο ΠΑΟΚ καθάρισε με 16-12 την ολλανδική ZVL στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του LEN Euro Cup και έρχεται ο «τελικός» πρόκρισης για μία θέση στη κύρια φάση της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε και της ολλανδικής ZVL το Σάββατο (31/10, 11:00), στα προκριματικά του LEN Euro Cup Γυναικών με 16-12. Οι «ασπρόμαυρες» έχουν μπροστά τους μία τελευταία αναμέτρηση απέναντι στην πρώτη του 3ου ομίλου, Ουραλότσκα την Κυριακή (01/11, 14:00).

Στο πρώτο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά με το ευαίσθητο 3-2 και έθεσε βάσεις νίκης με το επιβλητικό επιμέρους 4-0 στο δεύτερο οκτάλεπτο, για να πάει στη διακοπή του πρώτου μισού της αναμέτρησης με προβάδισμα 6-2.

Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο ΠΑΟΚ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και καθάρισε το παιχνίδι, φτάνοντας το σκορ πριν το τέταρτο οκτάλεπτο στο 12-4. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ έριξε τους ρυθμούς του και η ZVL μάζεψε τη διαφορά στα τέσσερα γκολ, με το τελικό σκορ 16-12.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ουραλότσκα συνέτριψε την Πόλαρ Μπίαρς με 22-5 και συνεχίζει μόνη στη κορυφή της βαθμολογίας.

Τα στοιχεία του αγώνα εδώ.

Φάση Προκριματικών Ομίλων

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Πόλαρ Μπίαρς - ΠΑΟΚ 9-9 (πεν.1-3)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

ZVL -ΠΑΟΚ 12-16

Kυριακή 1 Νοεμβρίου

14:00 Ουραλότσκα - ΠΑΟΚ

Βαθμολογία (1η αγωνιστική)