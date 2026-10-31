ΠΑΟΚ: Νίκησε ξανά και έρχεται μάχη πρόκρισης για το LEN Euro Cup
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε και της ολλανδικής ZVL το Σάββατο (31/10, 11:00), στα προκριματικά του LEN Euro Cup Γυναικών με 16-12. Οι «ασπρόμαυρες» έχουν μπροστά τους μία τελευταία αναμέτρηση απέναντι στην πρώτη του 3ου ομίλου, Ουραλότσκα την Κυριακή (01/11, 14:00).
Στο πρώτο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά με το ευαίσθητο 3-2 και έθεσε βάσεις νίκης με το επιβλητικό επιμέρους 4-0 στο δεύτερο οκτάλεπτο, για να πάει στη διακοπή του πρώτου μισού της αναμέτρησης με προβάδισμα 6-2.
Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο ΠΑΟΚ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και καθάρισε το παιχνίδι, φτάνοντας το σκορ πριν το τέταρτο οκτάλεπτο στο 12-4. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ έριξε τους ρυθμούς του και η ZVL μάζεψε τη διαφορά στα τέσσερα γκολ, με το τελικό σκορ 16-12.
Στο άλλο ματς του ομίλου η Ουραλότσκα συνέτριψε την Πόλαρ Μπίαρς με 22-5 και συνεχίζει μόνη στη κορυφή της βαθμολογίας.
Τα στοιχεία του αγώνα εδώ.
Φάση Προκριματικών Ομίλων
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
- Πόλαρ Μπίαρς - ΠΑΟΚ 9-9 (πεν.1-3)
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- ZVL -ΠΑΟΚ 12-16
Kυριακή 1 Νοεμβρίου
- 14:00 Ουραλότσκα - ΠΑΟΚ
Βαθμολογία (1η αγωνιστική)
- 1.Ουραλότσκα 6
- 2.ΠΑΟΚ 5
- 3.Πόλαρ Μπίαρς 1
- 4. ZVL 0
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