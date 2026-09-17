Οι 30 παίκτριες που έχουν... πατήσει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης

Η Έλενα Ριμπάκινα έγραψε τη δική της ιστορία στο US Open, η 27χρονη κατέκτησε τον 3ο τίτλο της σε Grand Slam, ενώ από την πρόκρισή της στα ημιτελικά, έκανε τη διπλή ζημιά στην Αρίνα Σαμπαλένκα, καθώς έπειτα από 99 σερί βδομάδες την έριξε από το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ριμπάκινα για πρώτη φορά πατά αυτή την κορυφή, ενώ παράλληλα έγινε η 30ή παίκτρια που γίνεται Νο.1, από την εισαγωγή καταμέτρησης του ηλεκτρονικού συστήματος κατάταξης τον Νοέμβριο του 1975.

Τρεις παίκτριες θρύλοι του αθλήματος, έχουν 300+ παρουσίες στο Νο.1, με τη Στέφι Γκραφ να είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας με 377 εβδομάδες στο Νο.1, τη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα (332 εβδομάδες) και τη Σερένα Γουίλιαμς (319) να ακολουθούν.

Υπάρχουν στην παρακάτω λίστα παίκτριες που έγιναν Νο.1 χωρίς να έχουν τίτλο Grand Slam και περίπτωση- εκτός της Ριμπάκινα-που έμεινε μόλις μια βδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της WTA.

Οι 30 παίκτριες κατά χρονολογική σειρά

1.Κρις Έβερτ (ΗΠΑ) - 260 εβδομάδες

Η Κρις Έβερτ ήταν το πρώτο Νο.1 στον κόσμο. Η Αμερικανίδα, με 18 τίτλους Grand Slam στη σύλλογή της, βρέθηκε εννέα φορές στο Νο.1 και για 260 συνολικά εβδομάδες από τον Νοέμβριο του 1975, μέχρι τον Νοέμβριο του 1985!

celebrating the one and only Chris Evert and her 1976 US Open title on her birthday! 🥳 pic.twitter.com/V95k56Rvp4 — US Open Tennis (@usopen) December 21, 2025

2.Έβον Κάουλι (Αυστραλία) - 2 εβδομάδες

Η παίκτρια από την Αυστραλία κατέκτησε επτά Grand Slam στην καριέρα της και πέρασε δύο εβδομάδες στο Νο.1, τον Μάιο του 1976.

3. Μαρτίνα Ναβρατίλοβα (ΗΠΑ) - 332 εβδομάδες

Η πρώην Τσεχοσλοβάκα που έφερε επανάσταση στο άθλημα και μια καριέρα που μεταφράστηκε σε 18 τίτλους στα Grand Slamn, 167 συνολικά στο απλό και παραμονή στο Νο.1 για 332 βδομάδες από τον Ιανουάριο του 1979, μέχρι τον Αύγουστο του 1987.

4.Τρέισι Όστιν (ΗΠΑ) - 21 εβδομάδες

Σε ηλικία 16 ετών το 1979 έγινε η νεότερη σε ηλικία παίκτρια που κατέκτησε το US Open, με την Όστιν να παραμένει στο Νο.1 για δύο εβδομάδες τον Απρίλιο του 1980.

5. Στέφι Γκραφ (Γερμανία) - 377 εβδομάδες

Η σπουδαία Γερμανίδα σε ηλικία 19 ετών το 1988 πέτυχε το Golden Slam (τα τέσσερα Grand Slam την ίδια χρονιά), όταν ολοκλήρωσε την καριέρα της μετρούσε 22 Grand Slam και 377 εβδομάδες στο Νο.1, από τον Αύγουστο του 1987, μέχρι τον Μάρτιο του 1997.

6. Μόνικα Σέλες (ΗΠΑ) -178 εβδομάδες

Η Σέλες, γενημμένη στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, μέχρι την ηλικία των 19 ετών είχε κατακτήσει τους οκτώ από τους εννέα συνολικά τίτλους της σε Grand Slam. Όμως η επίθεση που δέχθηκε στα διάρκεια αγώνα της με τη Μαγκνταλέβα Μαλέεβα στο Αμβούργο στις 30 Απριλίου 1993, αποτέλεσε τροχοπέδη στην καριέρα της. Η Σέλες βρέθηκε στο Νο.1 για 178 εβδομάδες, από τον Μάιο του 1991 μέχρι τον Νοέμβριο του 1996.

🎬 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 : LA TERRIBLE AGRESSION CONTRE MONICA SELES 😨



8 titres en Grand Chelem à seulement 19 ANS. ⭐️



Elle était destinée à devenir l’une des plus grandes légendes du tennis, avant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre sport… pic.twitter.com/dNpOXYhgoP January 5, 2025

7.Αράντσα Σάντσες Βικάριο (Ισπανία) - 12 εβδομάδες

H Ισπανίδα, τρεις φορές πρωταθλήτρια στο Roland Garros και μία στο US Open, εναλλασσόταν με τη Στέφι Γκραφ στο Νο.1 από τον Φεβρουάριο, μέχρι τον Αύγουστο του 1995, με τη ίδια να βρίσκεται για 12 συνολικά βδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

8.Μαρτίνα Χίγκινς (Ελβετία) - 209 εβδομάδες

Σε ηλικία 15 ετών και 282 ημερών, τον Μάρτιο του 1997 έγινε η νεαρότερη αθλήτρια που βρέθηκε στο Νο.1. Με πέντε τίτλους στα Grand Slam, συνολικά ήταν το Νο.1 για 209 εβδομάδες, μέχρι τον Οκτώβριο του 2001.

Happy Birthday to the legendary Martina Hingis, who became a US Open champion at just 16. 🎾🏆 pic.twitter.com/Hu8f4toube — US Open Tennis (@usopen) September 30, 2025

9.Λίντσεϊ Ντέιβενπορτ (ΗΠΑ) - 98 εβδομάδες

Με όπλο το επιθετικό παιχνίδι της κατέκτησε τρεις τίτλους σε Grand Slam και είχε παραμονή 98 εβδομάδες στο Νο.1, από τον Οκτώβριο του 1998, μέχρι τον Ιανουάριο του 2002.

10.Τζένιφερ Καπριάτι (ΗΠΑ) - 17 εβδομάδες

Με τρεις Grand Slam τίτλους, πέρασε 17 εβδομάδες στο Νο.1, από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι τον Απρίλιο του 2002.

11.Βένους Γουίλιαμς (ΗΠΑ) - 11 εβδομάδες

Με έξι τίτλους στο Grand Slam, οι πέντε στο Wimbledon, η Βένους Γουίλιαμς ήταν κάτοχος του Νο.11 για 11 εβδομάδες, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιου του 2002.

12.Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) - 319 εβδομάδες

Η Βένους άνοιξε τον δρόμο στη Σερένα και στην εποχή της απόλυτης κυριαρχίας της, με τα 23 τρόπαια στα Grand Slam και παραμονή για 319 συνολικά εβδομάδες στο Νο.1, από τον Ιούλιο του 2002, μέχρι τον Μάιο του 2017.

13.Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) - 20 εβδομάδες

Με τέσσερις τίτλους Slam, οι τρεις ενώ ήταν ήδη μητέρα, έμεινε για 20 εβδομάδες στο Νο.1 , από τον Αύγουστο του 2003, μέχρι τον Μάρτιο του 2006.

14.Ζαστίν Ενέν (Βελγίδα) - 117 εβδομάδες

Η άλλη Βελγίδα που έγινε Νο.1, από τον Οκτώβριο του 2003, μέχρι τον Μάιο του 2008, παίκρια που διακρίθηκε με το εξαιρετικό backband και με επτά τίτλους Grand Slam.

.@Justine_Henin 🇧🇪 was a @MiamiOpen finalist and winner at Charleston's @VolvoCarOpen in her career.



And what a career it was! Catch 10 of her greatest moments 📸 ---> https://t.co/C3RnaHGuQY pic.twitter.com/G0lI1iYVaJ — wta (@WTA) April 5, 2020

15.Aμελί Μορεσμό (Γαλλία) - 39 εβδομάδες

Η πρώτη Γαλλίδα παίκτρια που έφθασε στο Νο.1 και παρέμεινε εκεί για 39 εβδομάδες, από τον Σεπτέμβριο του 2004, μέχρι τον Νοέμβριο του 2006.

16.Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) - 21 εβδομάδες

Σε ηλικία 17 ετών έγινε πρωταθλήτρια στο Wimbledon, ανέβηκε για πρώτη φορά στο Νο.1 και παρέμεινε εκεί για μια βδομάδα (22-28 Αυγούστου 2005), ενώ συνολικά μέτρησε 21 εβδομάδες, μέχρι τον Ιούλιο του 2012.

Maria Sharapova hands Elena Rybakina her US Open trophy 🏆 pic.twitter.com/PcAGNt2UFp — ESPN (@espn) September 12, 2026

17.Άννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) - 12 εβδομάδες

Πρωταθλήτρια στο Roland Garros το 2008, η Σέρβα βρέθηκε για 12 εβομάδες στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης (Ιούνιος 2008-Σεπτέμβριος 2008).

18.Γιέλενα Γιάνκοβιτς (Σερβία) - Μία εβδομάδα

Μια από τις παίκτριες που δεν κατέκτησε τίτλο Grand Slam, όμως η παρουσία της στον τελικό του US Open το 2008, την έφερε έστω και για εβδομάδα στο Νο.1 (11-18 Αυγούστου 2008).

19.Ντινάρα Σάφινα (Ρωσία) - 26 εβδομάδες

Η αδελφή του Μάρατ Σάφιν, επίσης δεν σήκωσε τίτλο στα Slam, όμως ήταν φιναλίστ στο Roland Garros (2008, 2009) και στο Australian Open (2009) και βρέθηκε για 26 εβδομάδες στο Νο.1 (Απρίλιο-Νοέμβριο 2009).

20.Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) - 71 εβδομάδες

Πρωταθλήτρια στο Australian Open το 2018 και φιναλίστ στο US Open (2009 και 2014), ήταν Νο.1 για 71 εβδομάδες (Οκτώβριο 2010-Φεβρουάριο 2018).

21.Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) - 51 εβδομάδες

Με δύο διαδοχικούς τίτλους στο Australian Open (2012, 2013) και τρεις φορές φιναλίστ στο US Open (2012, 2013, 2020) ήταν Ν0.1 για 51 εβδομάδες (Ιανουάριος 2012-Φεβρουάριος 2013).

22.Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) - 34 εβδομάδες

Πρωταθλήτρια το 2016 στο Australian Open και στο US Open, καθώς και στο Wimbledon (2018), έμεινε για 34 εβδομάδες στο Νο.1 (Σεπτέμβριο 2016-Ιούλιο 2017).

23.Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) - 8 εβδομάδες

Η 3η παίκτρια που δεν κατέκτησε τίτλο στα Grand Slam, όμως οι 17 τίτλοι στο tour τη βοήθησαν να βρεθεί για οκτώ σερί εβδομάδες στο Νο.1 (Ιούλιο 2017-Σεπτέμβριο 2017).

24. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) - 4 εβδομάδες

Την Πλίσκοβα διαδέχθηκε στο Νο.1 για τέσσερις εβδομάδες η Ισπανίδα (11 Σεπτεμβρίου-8 Οκτωβρίου 2017), που έγινε πρωταθλήτρια στο γαλλικό Όπεν (2016) και στο Wimbledon (2017).

¡Hoy cumple 30 años Garbiñe Muguruza!



🔝 Ex N°1 del mundo.

🔥 Campeona de Roland Garros.

🚀 Ganadora de Wimbledon.

👑 Se consagró en las WTA Finals.

🥈 Finalista del Australian Open.

🏆 Levantó 10 títulos WTA.



La queremos ver de vuelta disfrutando en la cancha ❤ pic.twitter.com/UjsUJQWDEs — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 8, 2023

25.Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) - 64 εβδομάδες

Νικήτρια στο Roland Garros το 2018 και στο Wimbledon το 2019, η χαρισματική Ρουμάνα διατηρήθηκε για 64 συνολικά εβδομάδες στο Νο.1 (Οκτώβριος 2017-Ιανουάριος 2019).

26.Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) - 23 εβδομάδες

Δύο φορές νικήτρια στο Australian Open (2019, 2021) και στο US Open (2018, 2020), έχει υπάρξει 23 εβδομάδες Νο.1 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019).

27.Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) - 121 εβδομάδες

Στα τέλη του 2014 άφησε το τένις για το κρίκετ, όμως δύο χρόνια μετά έπιασε ξανά τη ρακέτα, για να γίνει πρωταθλήτρια στο Australian Open (2022), Roland Garros (2019), Wimbledon (2021) και για 121 εβδομάδες ήταν στο Νο.1 (Ιανουάριος 2019-Απρίλιος 2022).

28.Ίγκα Σβιόντεκ (Πολωνία) - 125 εβδομάδες

Με τέσσερις τίτλους στο Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) κι από ένα σε Wimbledon (2025) και US Open (2022) ήταν για 125 εβδομάδες στο Νο.1 (Απρίλιος 2022 - Οκτώβριος 2024).

29. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) - 107 εβδομάδες

Η Λευκορωσίδα αρχικά διαδέχθηκε τη Σβιόντεκ για οκτώ εβδομάδες (Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2023) και πήρε ξανά το Νο.1 από την Πολωνή στις 21 Οκτωβρίου 2024 και έμεινε εκεί για άλλες 99 εβδομάδες μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

30.Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) - Μία εβδομάδα

Με την πρόκριση στα ημιτελικά του US Open αυτόματα έριξε τη Σαμπαλένκα από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης και μετά τη νίκησε στον τελικό.