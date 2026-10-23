Πολλαπλά είναι τα κέρδη για τον Ολυμπιακό, αν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα του Europa League.

Ο Ανδρέας Δημάτος κατέγραψε τα οφέλη που θα έχει ο Ολυμπιακός, εφόσον τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες θα βελτιώσουν σημαντικά τη θέση του στο ranking και θα είναι κοντά στο top20, ενώ θα έχουν οφέλη και για την πιθανή συμμετοχή τους στο επόμενο Champions League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ανδρέας Δημάτος: «Τι θα σημάνει το top-8 στη League Phase του Europa League για τον Ολυμπιακό, πέραν φυσικά από τις βάσεις για μία ακόμα πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία για τέταρτη σερί χρονιά με την ίδια αξιοπρόσεκτη σταθερότητα από την κατάκτηση του Conference League και μετά στις δύο συμμετοχές του στο Europa και στη μία στο Champions League;

Εξασφαλισμένη απευθείας συμμετοχή χωρίς πλέι οφ στην επόμενη League Phase του Champions League, αν φυσικά κατακτήσει το εφετινό πρωτάθλημα στην Ελλάδα και ο εφετινός κάτοχος του Champions League έχει και εισιτήριο συμμετοχής από το πρωτάθλημα της χώρας του. Ακόμα και στους 16 να σταματήσει η ευρωπαϊκή του παρουσία αποκλείεται η Σαχτάρ ή η Μπόντο Γκλιμτ να τον ξεπεράσουν σε συντελεστή. Ο Ολυμπιακός θα υπερτερεί σε συντελεστή όλων των πιθανών πρωταθλητών των χωρών από την 11η θέση του UEFA ranking και κάτω.

Εξασφαλισμένη άνοδο από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, αν τερματίσει δεύτερος στην ελληνική Super League και ο κάτοχος του Europa League έχει επίσης εισιτήριο απευθείας συμμετοχής στο επόμενο Champions League από το πρωτάθλημα της χώρας του, όπως έγινε και εφέτος. Με τον Ολυμπιακό στο top-8 του εφετινού Europa αποκλείεται να υπάρχει δεύτερος στα πρωταθλήματα Τσεχίας, Πολωνίας, Νορβηγίας, Δανίας, Κύπρου και Ελβετίας με καλύτερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό! Θυμίζουμε ότι ο τρίτος προκριματικός στο league path του Champions League έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή μίνιμουμ στη League Phase του Europa League.

Με απλά λόγια το top-8 του Europa League εξασφαλίζει και την επόμενη ευρωπαϊκή συμμετοχή του Oλυμπιακού σε League Phase, αν τερματίσει πρώτος ή δεύτερος στο πρωτάθλημα, αν κατακτήσει το Κύπελλο, ή αν τερματίσει τρίτος και Κυπελλούχος είναι ένας εκ των δύο πρώτων...

To top-8 εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό έσοδα από το Europa League της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, ακόμα κι αν ολοκληρώσει τον Μάρτιο στους 16 την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Τόσα θα είναι τα χρήματα μετά τα εγγυημένα έσοδά του από την πρόκριση στη League Phase, αν συνυπολογιστούν τα έσοδα από τους βαθμούς (15-16) που θα απαιτηθούν για το top-8, το χρηματικό μπόνους θέσης (αν είναι όγδοος, όχι πιο πάνω) και από το μπόνους πρόκρισης στους 16 (600.000 ευρώ δίνει η θέση στην πρώτη οχτάδα και 1,750.000 ευρώ η αυτόματη πρόκριση στους 16). Με πρόκριση στους 8 θα αρχίζει να... βλέπει τα 25 εκατ. ευρώ!

Οι βαθμοί, που θα απαιτήσει το top-8, θα φέρουν τον Ολυμπιακό από εφέτος στις παρυφές του ευρωπαϊκού top-20 (αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 28η θέση), μπορεί και πάνω από την 24η θέση στο UEFA ranking, που είναι και η υψηλότερη της ευρωπαϊκής του ιστορίας πριν από δέκα ακριβώς χρόνια.

Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι του χρόνου θα ξεκινάει από το ευρωπαϊκό top-20 και με μία μικρή υπέρβαση εφέτος μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά στο... 10 απ' ότι στο 20 με δεδομένο ότι θα προσθέτει τέταρτη σερί πολύ καλή σεζόν από πλευράς coefficient και θα βγάζει τη χειρότερη με διαφορά χρονιά (2022-23) στο σύνολο των πρώτων τριάντα ευρωπαϊκών club πλην της Αστον Βίλα και της Αταλάντα που δεν είχαν καν συμμετοχή! Με τα τωρινά δεδομένα ο Ολυμπιακός θα ήταν 22ος στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, αλλά έχει τη δυνατότητα αυτό να το βελτιώσει πολύ περισσότερο στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.

Εννοείται βεβαίως ότι το top-8 θα σημάνει επίσης για τον Ολυμπιακό ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ρεπό τον Φεβρουάριο (με αποφυγή των σκληρών νοκ άουτ αγώνων της ενδιάμεσης φάσης για την πρόκριση στους 16), θα του εξασφαλίσει τη ρεβάνς στο Καραϊσκάκης στη φάση των 16, ενώ το όσο καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη οχτάδα της League Phase θα του δίνει προϋποθέσεις για καλύτερο μονοπάτι στα νοκ άουτ και φυσικά μεγαλύτερο βαθμολογικό μπόνους θέσης και έξτρα 75.000 ευρώ για κάθε θέση πιο ψηλά από την 8η!».