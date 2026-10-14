Σαμπαλένκα: Έσωσε εννέα match points, «κάηκε» στο 10ο κι αποκλεισμός στη Γουχάν

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Σαμπαλένκα: Έσωσε εννέα match points, «κάηκε» στο 10ο κι αποκλεισμός στη Γουχάν
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Οδυνηρή ήττα από την Αν Λι και αποκλεισμός για την Αρίνα Σμπαλένκα από το WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας, εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση και η Τζέσικα Πεγκούλα.

Μετά το Πεκίνο και τον αποκλεισμό από τη Νίκολα Μπαρτούνκοβα στη φάση των «32», η Αρίνα Σαμπαλένκα αποκλείστηκε στον ίδιο γύρο και στο Wuhan Open, με αντίπαλο την Αν Λι η Λευκορωσίδα έσωσε συνολικά εννέα match points, αλλά η 26χρονη από τις ΗΠΑ έφθασε στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα νίκη της καριέρας της με 3-6, 6-4, 7-6(5).

Η Σαμπαλένκα, που δέχθηκε ιατρική βοήθεια στο δεξιό γόνατο στη διάρκεια του αγώνα, στο πρώτο σετ, μπήκε δυνατά και με break στο 4ο game πήρε προβάδισμα με 4-1. Μπορεί η Λι να «έσπασε» το service της Σαμπαλένκα στο 7ο game, μειώνοντας 4-3, αλλά το Νο.2 στο κόσμο απάντησε με τον ίδιο τρόπο και πήρε το σετ 6-3.

Στο δεύτερο σετ, η Σαμπαλένκα με break βρέθηκε μπροστά με 4-2 και όλα έδειχναν να τελειώνουν. Η Αμερικανίδα όμως, πήρε τέσσερα συνεχόμενα games με δύο break, κάνοντας το 6-4 και ισοφάρισε σε 1-1 σετ.

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Με τη φόρα που είχε η Λι από το σετ που προηγήθηκε πήρε μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη με 5-2 games στο 3ο σετ. Στο 8ο game, η Λι βρήκε πέντε φορές match points τα όποια και «έσβησε» η Σαμπαλένκα.

 

Η Λευκορωσίδα αντέδρασε και με break ισοφάρισε σε 5-5, παρόλο που η Αμερικανίδα βρήκε άλλα δυο match points στο 10ο game. H πρόκριση κρίθηκε στο tie-break, όπου η Λι έφθασε σε τριπλό match point (6-3). Η Σαμπαλένκα κατόρθωσε και έσωσε τα δύο, όμως η Λι όμως δεν άφησε άλλη ευκαιρία να πάει χαμένη και έκανε το 7-5, παίρνοντας το σετ με 7-6(5) και την πρόκριση στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Τζανίς Τσεν από την Ινδονησία.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image, Robert Prange
     

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