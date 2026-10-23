Σε αναβολή οδηγήθηκε ο αγώνας ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Λυών που ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής (25/10), λόγω της έκρυθμης κατάστασης στο Παρίσι.

Ο αγώνας ανάμεσα στην Παρί και τη Μπαρτσελόνα μεσοβδόμαδα μπορεί να μην επηρεάστηκε από την θυελλώδη κατάσταση που επικρατεί στο Παρίσι, αλλά το ραντεβού κορυφής ανάμεσα στους Παριζιάνους και τη Λιόν τελικά δεν τη... γλίτωσε.

Όπως έγινε γνωστό, ο μεταξύ τους αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής (25/10) οδηγήθηκε σε αναβολή και μετατέθηκε για τη Δευτέρα στις 21:30. Όπερ σημαίνει πως ο αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια ώρα με την τελετή απονομή της Χρυσής Μπάλας, η οποία αυτή τη φορά θα διεξαχθεί στο Λονδίνο.

«Η LFP (Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα της Γαλλίας) αναγνωρίζει την εντολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, με την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ολιμπίκ Λυών, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 McDonald’s, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 20:45, και αποφασίζει, σε συμφωνία με τη Ligue 1+, τη μετάθεση του αγώνα για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 21:30» τονίζεται στην ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής της Ligue 1.

Θυμίζουμε πως Παρί Σεν Ζερμέν και Λιόν συγκατοικούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς και η μεταξύ τους κόντρα μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις στην κούρσα για την πρώτη θέση.