Η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε σοβαρή απέναντι στη 17χρονη Μία Ποχάνκοβα, επικράτησε με 2-0 σετ κι εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά στο WTA 1000 στην Γουχάν της Κίνας.

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν εξ αρχής το φαβορί με αντίπαλο τη 17χρονη Μία Ποχάνκοβα από τη Σλοβακία (Νο.202) και το επιβεβαίωσε στο κορτ.

Στο παιχνίδι της φάσης των «16» στο WTA 1000 στη Γουχάν, που άρχισε με τρεισήμισι ώρες καθυστέρηση, λόγω της βροχής, η Ελληνίδα παίκτρια επικράτησε με 6-1, 6-4 κι εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα παίξει με την θα παίξει με την Ίβα Γιόβιτς ή τη Μάγια Χβαλίνσκα.

Απέναντι σε μια παίκτρια που κατά βάση αγωνίζεται σε 125άρια τουρνουά και η μοναδική της εμφάνιση στο tour μέσα στο 2026 ήταν στο 250άρι τουρνουά στο Ντε Μπος, η Σάκκαρη δεν είχε προβλήματα στο 1ο σετ, αν και στο 2ο είδε το υπέρ της 5-1 να μετατρέπεται σε 5-4, όμως έκλεισε το σετ στο 6-4 και μαζί και την πρόκριση, που της αποφέρει και 98.500 δολάρια.

Look what it means 🔥 @mariasakkari defeats Pohankova 6-1, 6-4 in and advances to the quarterfinals in Wuhan. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/HUmX599eR6 October 15, 2026

Με την Ποχάνκοβα να κάνει διπλό λάθος στο 30-40 του 2oυ game, ήρθε το πρώτο break point για τη Σάκκαρη (2-0) και με love game έγινε το 3-0.

Η Σάκκαρη αμέσως μετά έφθασε σε τριπλό break point, το πέτυχε για το 4-0 και με drop shot έκλεισε το 5ο game (5-0). Είχε την ευκαιρία να φθάσει σε bagel set, καθώς βρέθηκε με τριπλό set point (0-40), όμως η Σλοβάκα έσωσε το game (5-1), με την Ελληνίδα παίκτρια να κλείνει με άνεση το 6o game, για το 6-1 σε 28 λεπτά.

Sakkari holds her nerve 💪 @mariasakkari is into the quarterfinals in Wuhan, defeating Pohankova in straight sets. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/9rEkLLeUTz — wta (@WTA) October 15, 2026

Το 2ο σετ άνοιξε με το 4o συνολικά break από τη Σάκκαρη, για το 1-0. Η Ποχάνκοβα σε μια από τις λίγες καλές της στιγμές στο παιχνίδι, δημιούργησε τις δικές της προϋποθέσεις για break και το πέτυχε, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Όμως η Σάκκαρη το πήρε άμεσα πίσω, κάνοντας το 2-1 και με άνεση πέτυχε το 3-1. Με νέο break ξέφυγε με 4-1, με την Ποχάνκοβα στο 5ο game να σπαταλά τρία break point και το σκορ να γίνεται 5-1.

Όλα έμοιαζαν τυπική διαδικασία, αλλά δεν εξελίχθηκαν έτσι. Η Ποχάνκοβα διατηρώντας το σερβίς της έκανε το 5-2 και με love game πέτυχε break, μειώνοντας σε 5-3.

Η Σλοβάκα στο 9ο game προηγήθηκε 40-15, η Σάκκαρη έφθασε στην ισοπαλία, με την Ποχάνκοβα να κλείνει τελικά το game, μειώνοντας σε 5-4.

Η Σάκκαρη σέρβιρε για 2η φορά προκειμένου να φθάσει στην τελική επικράτηση και στο 3ο match point έφθασε στο στόχο της, κατακτώντας το 2ο σετ με 6-4.