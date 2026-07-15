Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη κόντρα στη Χάριετ Νταρτ με 6-1, 6-2 στον δεύτερο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open η Μαρία Σάκκαρη! Έχοντας για ακόμη μία φορά το ελληνικό κοινό στο πλευρό της, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-1, 6-2 της Βρετανής Χάριετ Νταρτ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά και πήρε ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Νο.43 του κόσμου δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην αντίπαλό της, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και το επιμέρους σκορ στα σετ. Η ίδια, πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρώτο σετ και στη συνέχεια... πάτησε πάνω στο πολύ καλό της μομέντουμ για να διπλασιάσει τα σετ και να πανηγυρίσει την πρόκριση στην 8άδα.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο τενίστριες ξεκίνησαν καλά πίσω από τα σερβίς τους (1-1). Η Μαρία Σάκκαρη βρήκε άμεσα break στο σερβίς της Χάριετ Νταρτ (2-1) και απέκτησε τον ρυθμό για να κάνει ένα σερί 4-0 και να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-1.

Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά βρίσκονται πάλι break στο σερβίς της αντιπάλου της. Βέβαια, η Χάριετ Νταρτ βρήκε... απάντηση και έφερε το σετ στα ίσα (2-2). Η συνέχεια, όμως, ανήκε αποκλειστικά στη Μαρία Σάκκαρη που με νέο σερί 4-0 έκανε το 6-2 και διπλασίασε τα σετ για να πάρει τη νίκη.

Η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα είναι η νικήτρια του ματς ανάμεσα στην Αλίσια Παρκς και τη Μάι Χοντάμα.