Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης είχε τηλεδιάσκεψη με τον Αλέσιο Λίσι και τους συνεργάτες του και τον Λέο Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία για τη νέα χρονιά με τα παιχνίδια κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου για τον 2ο προκριματικό του Europa League να είναι τα πρώτα που σκέφτονται στον «δικέφαλο του βορρά». Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να είναι έτοιμοι σε όλους τους τομείς και σήμερα Παρασκευή πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη, τον Αλέσιο Λίσι και τους συνεργάτες του και τον Λέο Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Στην τηλεδιάσκεψη αξιολογήθηκε η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ολλανδία και την ετοιμότητα που έχει εν' όψει των πρώτων επίσημων αγώνων με τους Ουκρανούς. Από την πλευρά του ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας τονίζοντας πως μόνο από συνεργασία και ομαδική δουλειά μπορούν να έρθουν οι επιτυχίες και ζήτησε από όλους να στηρίξουν τον Λίσι.

Με την σειρά τους οι Λίσι, Μάτος έκαναν την δική τους αποτίμηση από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ενώ δεν θα μπορούσε να μην πέσει στο τραπέζι και ο μεταγραφικός σχεδιασμός εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τις προσθήκες που έχουν γίνει ως τώρα λέγοντας πως θα υπάρξει και συνέχεια.