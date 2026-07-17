O Κασσαβήτας στο δρόμο που χάραξε η Αντωνάτου, «ασημένιος» στο ευρωπαϊκό Κ18

Ο Πέτρος Κασσαβήτας λίγα λεπτά μετά την Αποστολία Αντωνάτου, κατέκτησε επίσης το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία στο ευρωπαϊκό Κ18 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Ο τελικός των 100μ. κορασίδων έγινε, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο τελικός της σφυροβολίας παίδων και η... τρεχαλατζού, Αποστολία Αντωνάτου πρόλαβε κι «έκλεψε» την πρωτιά του πρώτου μεταλλίου από τον Πέτρο Κασσαβήτα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Όμως η αξία τους είναι το ίδιο λαμπερή, ασημένιο η Αντωνάτου, ασημένιο και ο νεαρός γίγαντας Πέτρος Κασσαβήτας στη σφυροβολία, με την εθνική ομάδα να πανηγυρίζει τα δύο πρώτα μετάλλια στην ιταλική πόλη και τη συνολική συγκομιδή στην ιστορία της διοργάνωσης να φθάνει στα 17 μετάλλια (έξι χρυσά, έξι ασημένια και πέντε χάλκινα).

Ο 17χρονος Πέτρος Κασσαβήτας, του ΑΣΚΑ «Σωκράτης Γκιόλιας», έφθασε στη 2η θέση της Ευρώπης με ατομικό ρεκόρ στα 75,24μ., επίδοση που έβγαλε στην 4η βολή του, βελτιώνοντας κατά τέσσερα εκατοστά το ρεκόρ του. Είχε όλες τις βολές του έγκυρες, σημειώνοντας κατά σειρά: 72,74μ., 74,58μ., 73.86μ., 75,24μ, 73.95μ. και 73,25μ.

Ο Αποστολάκος στην 5η θέση

Ο συναθλητής του στον ΑΣΚΑ «Σωκράτης Γκιόλιας», Ανδρέας Αποστολάκος έκανε τη δική του προσπάθεια για να βρεθεί στο βάθρο, τελικά με καλύτερη βολή στα 71,46μ. κατέλαβε τη διόλου ευκαταφρόνητη 5η θέση στο αγώνισμα.

Για να βρισκόταν ο Αποστολάκος στα μετάλλια, θα χρειαζόταν να βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ των 73,80μ., καθώς ο Φινλανδός, Γιάνε Βέρο πήρε το χάλκινο με 74.37μ.

Ο Τσέχος, Γιόχεφ Παζντέρα ήταν ασυναγώνιστος, έφθασε στο χρυσό μετάλλιο με 79,07μ., την κορυφαία φετινή επίδοση Κ18 στον κόσμο.