Κουντερμέτοβα - Σάκκαρη 0-2: Τα Highlights της νίκης της
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Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Πολίνα Κουντερμέτοβα με 6-0, 7-6(1) και πήρε την πρόκριση στον 2ο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open.
Πολύ καλή ήταν η πρώτη αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια επικράτησε με 6-0, 7-6(1) της Πολίνα Κουντερμέτοβα στον πρώτο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open και έτσι πέρασε στην επόμενη φάση. Δείτε τις καλύτερες στιγμές.
@Photo credits: ΕΡΤ2
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