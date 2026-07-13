Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Πολίνα Κουντερμέτοβα με 6-0, 7-6(1) και πήρε την πρόκριση στον 2ο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open.

Πολύ καλή ήταν η πρώτη αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια επικράτησε με 6-0, 7-6(1) της Πολίνα Κουντερμέτοβα στον πρώτο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open και έτσι πέρασε στην επόμενη φάση. Δείτε τις καλύτερες στιγμές.