Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Πολίνα Κουντερμέτοβα στην πρεμιέρα του Athens Open τη Δευτέρα στο ΟΑΚΑ, αναλυτικά όλες οι ελληνικές συμμετοχές.

Η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη δεσπόζει στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του κυρίως ταπμλό του WTA 250 Athens Open τη Δευτέρα (13/7) στις εγκαταστάσεις τένις στο ΟΑΚΑ.

Συνολικά τέσσερις ελληνικές συμμετοχές περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Η Σάκκαρη (No.37) θα αγωνιστεί στο 2ο παιχνίδι του προγράμματος στο κεντρικό γήπεδο, αντιμετωπίζοντας την 23χρονη Πολίνα Κουντερμέτοβα (Νο.113) από το Ουζμπεκιστάν σε ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 19:30, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η νικήτρια στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Γερμανίδα, Μίνα Χότζιτς (Νο.288) και τη Βρετανίδα, Χάριετ Νταρτ (Νο.93), που θα παίξουν στο court 3.

Στο κεντρικό γήπεδο το πρόγραμμα θα κλείσει με τη συνάντηση της Βαλεντίνης Γραμματικοπούλου (Νο.499) με την Αμερικανίδα, Αλίσια Παρκς (Νο.81).

Η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη (Νο.740) θα παίξει με τη Λίλι Τάγκερ (Νο.82) στις 17:30 στο Grandstand και στο ίδιο γήπεδο γύρω στις 21:30, η Μάρθα Ματούλα (No.304) θα παίξει την Ελενα Μίτσιτς (Νο.310).

Τέλος, στο διπλό η Σαπφώ Σακελλαρίδη με συμπαίκτρια τη Γαλλίδα, Καρόλ Μονέρ θα αντιμετωπίσουν τις Λι (Ταϊπέι)/ Γιέ (Κίνα) νωρίς το απόγευμα (16:00) στο court 3.



Tο πρόγραμμα της Δευτέρας (13/7)

1ος γύρος

Κεντρικό κορτ (Από τις 17:30)

Ζενγκ (Κίνα) - Μπούζας Μινέιρο (Ισπανία)

Π. Κουντερμέτοβα (Ουζμπεκιστάν) - Σάκκαρη (Ελλάδα) ΕΡΤ 2 Σπορ

Γραμματικοπούλου (Ελλάδα) - Παρκς (ΗΠΑ)

Grandstand (Από τις 17:30)

Αργυροκαστρίτη (Ελλάδα)- Τάγκερ (Αυστρία)

Μορβαϊόβα (Σλοβακία) - Μπέιλεκ (Τσεχία)

Ματούλα (Ελλάδα) - Μίτσιτς (Αυστραλία)

Court 3 (Από τις 16:00)