Ντιαντί: Άρης - Με 4,6 εκατ. ευρώ ο Σενεγαλέζος στην Αλ Ντιρίγια
Σημαντική πώληση, ανάσα για το ταμείο του Άρη.
Η Αλ Ντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας είχε πάρει δανεικό τον 20χρονο (29/7/06) Σενεγαλέζο εξτρέμ Κλέιτον Ντιαντί από τον Άρη. Ο Ντιαντί είχε 26 ματς με τους κιτρινόμαυρους και στη Σαουδική Αραβία ο διεθνής με την Κ20 (4 ματς) της Σενεγάλης είχε εξαιρετική σεζόν με 30 αγώνες, 7 γκολ και 7 ασίστ.
Η Αλ Ντιρίγια, λοιπόν, τον αγόρασε και τον ανακοίνωσε σήμερα.
في روشن ومـلـفـاه روس الطـوايـل🦅 https://t.co/0ooBYyHHyL pic.twitter.com/qBlSThHkwq— نادي الدرعية (@diriyahclub) July 22, 2026
Στο ταμείο του Άρη, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Λορέντσο Λεπόρε, θα μπουν 5,3 εκατ. δολάρια, δηλαδή 4,6 εκατ. ευρώ! «Ο Κλέιτον Ντιαντί μετακινείται μόνιμα από τον Άρη Θεσσαλονίκης στην Aλ Ντιρίγια για συνολικό ποσό 5.300.000 δολάρια, έπειτα από περίοδο δανεισμού.
Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε από τον ατζέντη Μιτς Μπακόβενς», έγραψε ο Λεπόρε.
𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: Clayton Diandy (2006) moves permanently from Aris Thessaloniki to Al Deriyah SC for a total fee of $5,300,000, following a loan spell.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) July 22, 2026
Deal done by agent Mitch Bakkovens.@SVFootball_eu pic.twitter.com/Kn6p73oBIX
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