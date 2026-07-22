Η Αλ Ντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας αγόρασε τον Ντιαντί από τον Άρη με 4,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.

Σημαντική πώληση, ανάσα για το ταμείο του Άρη.

Η Αλ Ντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας είχε πάρει δανεικό τον 20χρονο (29/7/06) Σενεγαλέζο εξτρέμ Κλέιτον Ντιαντί από τον Άρη. Ο Ντιαντί είχε 26 ματς με τους κιτρινόμαυρους και στη Σαουδική Αραβία ο διεθνής με την Κ20 (4 ματς) της Σενεγάλης είχε εξαιρετική σεζόν με 30 αγώνες, 7 γκολ και 7 ασίστ.

Η Αλ Ντιρίγια, λοιπόν, τον αγόρασε και τον ανακοίνωσε σήμερα.

Στο ταμείο του Άρη, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Λορέντσο Λεπόρε, θα μπουν 5,3 εκατ. δολάρια, δηλαδή 4,6 εκατ. ευρώ! «Ο Κλέιτον Ντιαντί μετακινείται μόνιμα από τον Άρη Θεσσαλονίκης στην Aλ Ντιρίγια για συνολικό ποσό 5.300.000 δολάρια, έπειτα από περίοδο δανεισμού.

Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε από τον ατζέντη Μιτς Μπακόβενς», έγραψε ο Λεπόρε.