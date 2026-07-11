Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την κλήρωσή της στο Athens Open, με την πρεμιέρα της να ορίζεται για το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) στο ΟΑΚΑ.

H Mαρία Σάκκαρη είναι το κεντρικό πρόσωπο στο Athens Open, αλλά και στην κλήρωση του κυρίως ταμπλό για το WTA 250, που έγινε το Σάββατο (11/7) και ξεκινά τη Δευτέρα (13/7) στις εγκαταστάσεις του τένις στο ΟΑΚΑ.

Η Σάκκαρη, Νο.4 στο ταμπλό, στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουζμπέκα, Πολίνα Κουντερμέτοβα, που βρίσκεται στο Νο.113 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο αγώνας της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (13/7), στις 19:30 όπως ανακοινώθηκε και από τον supervisor της WTA τη στιγμή που έγινε η κλήρωση.

Αν περάσει το εμπόδιο η Κουντερμέτοβα, η Σάκκαρη στη φάση των «16» θα παίξει είτε με τη Βρετανίδα, Χάριετ Νταρτ (Νο.93), είτε με την παίκτρια από τα προκριματικά.

Στα προημιτελικά διασταυρώνεται με τη Μάγκντα Λινέτ από την Πολωνία (No.59), στα ημιτελικά με την Αμερικανίδα Aν Λι (No.2 στο ταμπλό) και στον τελικό με την κορυφαία του ταμπλό Κλάρα Τάουσον (No.25).

Το πιο μεγάλο όνομα του τουρνουά, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, με τους τίτλους στο Roland Garros (2021) και στο Wimbledon, στη δική της πρεμιέρα θα παίξει με τη Βουλγάρα, Βικτόρια Τόμοβα.

Συνολικά πέντε Ελληνίδες παίκτριες βρίσκονται στο κυρίως ταμπλό.

Η Μάρθα Ματούλα (No.304) θα παίξει με παίκτρια από τα προκριματικά και αν περάσει θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού της Κινγουέν Ζενγκ και την Τζέσικα Μανέιρο.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (No.499) θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς (Νο.81).

H Σαπφώ Σακελλαρίδη (No.444) θα παίξει με παίκτρια από τα προκριματικά κι αν περάσει, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Κλάρα Τάουσον και την Άιλα Τομλιάνοβιτς.

Τέλος, η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη (No.740) θα παίξει επίσης με παίκτρια από τα προκριματικά κι αν περάσει διασταυρώνεται με την Τσέχα Σάρα Μπέιλεκ (Νο.45) ή με παίκτρια από τα προκριματικά. .



