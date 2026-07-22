Σπαρτάκ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948 έμειναν στο 0-0 στο πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή Πάκσι.

Τίποτα δεν άλλαξε στις ισορροπίες μεταξύ Σπαρτάκ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948 μετά το πρώτο μεταξύ τους ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, με τις δύο πιθανές αντιπάλους του Παναθηναϊκού να μένουν στο 0-0.

Το πρώτο ημίχρονο περιλάμβανε λίγες αξιόλογες φάσεις και αρκετά νεύρα, με αποτέλεσμα να βγουν τέσσερις κίτρινες κάρτες μεταξύ 22ου και 34ου λεπτού. Στην εκπνοή δε, οι Βούλγαροι έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία, με τον Ντιαλό να είναι άστοχος.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ρούσεφ να μην καταφέρνει να ανοίξει το σκορ για την ΤΣΣΚΑ, ενώ στο 60' οι Σλοβάκοι άγγιξαν το 1-0 μα είδαν την κεφαλιά του Κορκέλι να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Σπαρτάκ διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων μέχρι το φινάλε αλλά γκολ δεν βρήκε, με τον Μαρίνοφ να επεμβαίνει όποτε χρειάστηκε και το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.