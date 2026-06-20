Στον τελικό του τουρνουά στο Βερολίνο προκρίθηκε η Τζέσικα Πεγκούλα επικρατώντας με 6-4, 6-7(4), 6-0 της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή όπως στα προημιτελικά του τουρνουά στο Βερολίνο. Η Αμερικανίδα τενίστρια επικράτησε της Λευκορωσίδας με 6-4, 6-7(4), 6-0 και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Νο.4 του κόσμου κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη της Σαμπαλένκα, πετυχαίνοντας πέντε breaks στο σερβίς της αντιπάλου της. Παράλληλα ήταν δεδομένα καλύτερη στους πόντους πίσω από το δεύτερο σερβίς κόντρα στην αντίπαλό της.

Στο πρώτο σετ, η Πεγκούλα βρήκε πολύ γρήγορα το break στο σερβίς της Σαμπαλένκα παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα (2-1). Η Αμερικανίδα διατήρησε το break της, προσπαθώντας να πετύχει ακόμη ένα στο 7ο game του σετ. Οι δύο τενίστριες κρατήθηκαν πίσω από το σερβίς τους με τη Νο.1 του κόσμου να μην καταφέρνει να βρει κάποιο break. Έτσι, η Πεγκούλα πήρε προβάδισμα στο σετ με σκορ 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Αρίνα Σαμπαλένκα προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσα. Πέτυχε να πολύ γρήγορο break στο σερβίς της Τζέσικα Πεγκούλα (2-0), φτάνοντας στο 8ο game να έχει δύο set point. Η Αμερικανίδα διατήρησε το σερβίς της (5-3) και η Λευκορωσίδα αμέσως μετά σέρβιρε για να κλείσει το σετ. Βέβαια, η Νο.4 του κόσμου της έκανε break, για να φέρει το σετ στα ίσα μετά από λίγο (5-5). Οι δύο τενίστριες δεν δέχθηκαν άλλο break και το σετ κρίθηκε στο tie-break. Εκεί, η Σάμπαλένκα με πέντε mini breaks έναντι δύο της αντιπάλου της κατάφερε να κάνει το 7-4 και να κλείσει το δεύτερο σετ με 7-6(4).

Με το σκορ στα σετ να είναι ισόπαλο, οι δύο τενίστριες έλυσαν τις διαφορές τους στο τρίτο σετ. Η Τζέσικα Πεγκούλα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και χωρίς ν' αφήσει την Αρίνα Σαμπαλένκα να πάρει game έκανε το 6-0 και πανηγύρισε τη νίκη στον ημιτελικό. Στον τελικό η 32χρονη θα παίξει απέναντι στη νικήτρια του ματς Λίντα Νόσκοβα - Άλεξ Εάλα.