Η Αρίνα Σαμπαλένκα είδε την 20χρονη Νίκολα Μπαρτούνκοβα να προηγείται με 6-2, 4-0, όμως βρήκε τον τρόπο να φθάσει στη νίκη με 2-1 σετ και στα ημιτελικά στο 500άρι του Βερολίνου.

Η Aρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε μπροστά σε έναν αναπάντεχο αποκλεισμό, με αντίπαλο την 20χρονη Νίκολα Μπαρτούνκοβα από την Τσεχία, στο WTA 500 του Βερολίνου, όμως με μια μεγάλη ανατροπή έφθασε στη νίκη με 2-6, 7-6(2), 6-4 και στην πρόκριση στα ημιτελικά, έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 23 λεπτών.

Η Μπαρτούνκοβα (Νο.62) προηγήθηκε με 6-2, 4-0, όμως δεν κατάφερε να φθάσει στη σημαντικότερη νίκη της σύντομης καριέρας της.

Και η Σαμπαλένκα στις πρώτες της δηλώσεις, την αποθέωσε. «Δεν ξέρω, απλώς προσπαθούσα να μείνω στο παιχνίδι. Προσπάθησα να βρω τον ρυθμό και ειλικρινά πιστεύω ότι ήταν απλώς ένας τυχερός αγώνας. Ως εκ θαύματος επέστρεψα στο δεύτερο σετ και μετά φυσικά, απέκτησα κάποια αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να κερδίσω. Έπαιξε απίστευτο τένις, δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Θεέ μου, τι παίκτρια. Τι απίστευτο νεαρό κορίτσι και σίγουρα μια μελλοντική σούπερ σταρ». είπε η Λευκορωσίδα.

Αντίπαλός της στα ημιτελικά του Σαββάτου (20/6) θα είναι η Τζέσικα Πεγκούλα, που με τη σειρά της απέκλεισε τη Μάντισον Κις με 7-6(5), 7-6(8).

Η Ιάλα απέκλεισε και τη Σβιτόλινα

Πάντως το πρόσωπο του τουρνουά στο Βερολίνο, είναι η Αλεξάντρα Ιάλα. Η 21χρονη από τις Φιλιππίνες μετά την Ντόνα Βέκιτς και την Έλενα Ριμπάκινα, τα κατάφερε περίφημα και απέναντι στην Ελίνα Σβιτόλινα, νέα εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη με 6-3, 6-4, που τη φέρνει στο Νο.30 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ιάλα στον αγώνα για μια θέση στον τελικό θα παίξει με τη Λίντα Νόσκοβα, καθώς η συνομήλική της Τσέχα ξεπέρασε χωρίς πολλά προβλήματα το εμπόδιο της Πάουλα Μπαντόσα με 6-1, 6-3.