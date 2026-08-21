Η Premier League επιστρέφει και το Gazzetta καταγράφει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα σεζόν που ξεκινά.

Σσσσς... αρχίζει! Λίγο αργότερα απ' ό,τι συνήθως, μια και το Παγκόσμιο Κύπελλο έπιασε το μισό καλοκαίρι, η Premier League επιστρέφει, με τη σεζόν 2026/27 να εκκινεί απόψε με την αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Κόβεντρι και να μας υπόσχεται ακόμη μία χρονιά γεμάτη θέαμα.

Τα ανοικτά μέτωπα, πολλά, με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα να θέλει να υπερασπιστεί τον θρόνο της απέναντι σε ένα top-6 σε μεταβατική περίοδο. Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ και Μπράιτον καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να βολέψουν δύο καρπούζια σε μία μασχάλη, μαζί με τη... ευρωκυπελλούχο, Κρίσταλ Πάλας, την ώρα που Άστον Βίλα και Νιούκαστλ έχουν χάσει πολλούς σημαντικούς παίκτες.

Στον αντίποδα, η Κόβεντρι επανεμφανίζεται στα σαλόνια μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, μαζί με την Ίπσουϊτς, που επέστρεψε άμεσα, και τη Χαλ, που επιβίωσε μετά το περσινό κομφούζιο των playoffs της Championship.

Ποιος θα εκθρονίσει την Άρσεναλ;

Έμοιαζε ψέμα αλλά ήταν πραγματικότητα. Για πρώτη φορά μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, η Άρσεναλ έκοψε πρώτη το νήμα, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή και βάζοντας τέλος στην αναμονή από την εποχή των Invincibles του Αρσέν Βενγκέρ.

Η νέα σεζόν ξεκινά και το ερώτημα είναι απλό. Θα καταφέρει κάποιος να εκθρονίσει τους Κανονιέρηδες ή θα κάνουν το back to back για πρώτη φορά από καταβολής Premier League και γενικά από το... 1934; Η αλήθεια είναι πως οι πιθανότητες δείχνουν καλές για τους Λονδρέζους, που κράτησαν όλα τους τα αστέρια και φυσικά τον Μίκελ Αρτέτα, την ώρα που οι μεγάλοι τους αντίπαλοι ψάχνονται.

Η μόνιμη διεκδικήτρια των προηγούμενων ετών, Μάντσεστερ Σίτι, μπαίνει στη ζόρικη μετά Γκουαρδιόλα -και μετά Ρόδρι- εποχή, με Λίβερπουλ και Τσέλσι επίσης να προχωρούν σε αλλαγές στον πάγκο μετά την κάκιστη περσινή σεζόν - και τους Κόκκινους να πορεύονται πλέον δίχως Σαλάχ και Ρόμπερτσον. Η δε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θύμισε πέρυσι λίγο από τα παλιά με την έλευση Κάρικ, εντούτοις δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι δύνανται να φτάσουν μέχρι και στη διεκδίκηση του τίτλου. Κάτι που φαίνεται να ισχύει και για την Τότεναμ, που πέρυσι γλίτωσε για λίγο έναν ταπεινωτικό αποκλεισμό. Συνεπώς, οι συνθήκες φαντάζουν ευνοϊκές για τους πρωταθλητές.

Αλλαγές στην άκρη του πάγκου

Εννέα διαφοροποιήσεις είχαμε όσον αφορά στους προπονητές που καθοδηγούν τις ομάδες της Premier League, με αρκετές εξ αυτών να είναι ηχηρές. Σημαντικότερη εξ αυτών, η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από μία χρυσή δεκαετία στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Έντσο Μαρέσκα να αναλαμβάνει την τρομερά δύσκολη αποστολή να τον αντικαταστήσει.

Στη Λίβερπουλ, ο Άρνε Σλοτ πλήρωσε εντέλει το μάρμαρο για την περσινή κακή σεζόν, με τον Άντονι Ιραόλα να εξαργυρώνει τα όσα σπουδαία έκανε στην Μπόρνμουθ παίρνοντας θέση στο Άνφιλντ - με τον Μάρκο Ρόζε να τον αντικαθιστά στα Κεράσια. Την έκπληξη έκανε η Τσέλσι, που επίσης μετά από μία ασύλληπτα κακή χρονιά έφερε τον Τσάμπι Αλόνσο στο Λονδίνο και ονειρεύεται τη νέα εποχή.

Από εκεί και πέρα, ο Όλιβερ Γκλάσνερ άφησε την Κρίσταλ Πάλας γεμάτη τρόπαια και πήρε τη θέση του Βίτορ Περέιρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Πιερ Σαζ να πηγαίνει στους Αετούς. Τέλος εποχής και για τον Έντι Χάου στη Νιούκαστλ, με τον Ματίας Γιάισλε να τον αντικαθιστά, ενώ στη Φούλαμ έφεραν τον Άλβαρο Αρμπελόα μετά την αποχώρηση του Μάρκο Σίλβα. Τέλος, η νεοφώτιστη Ίπσουϊτς είδε τον Κίεραν ΜακΚένα να φεύγει και έφερε στη θέση του τον Γκάρι Ο'Νιλ.

Οι μεγαλύτερες μεταγραφές

Premier League είναι, προφανώς έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια ευρώ -και- αυτό το καλοκαίρι! Σύμφωνα με το Transfermarkt, περίπου 2,67 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί από τις 20 ομάδες της κατηγορίας, με την Τσέλσι να σπάει το ρεκόρ για την ακριβότερη μεταγραφή αγγλικής ομάδας από άλλη αγγλική ομάδα δίνοντας 138 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα για τον Μόργκαν Ρότζερς.

Από κοντά και η Μάντσεστερ Σίτι, που δαπάνησε 135 προκειμένου να φέρει τον Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Σάντρο Τονάλι να αφήνει τη Νιούκαστλ για την Τότεναμ έναντι 107 εκατομμυρίων. Οι Spurs έδωσαν επίσης 99... χαρτιά στη Γουέστ Χαμ για τον Ματέους Φερνάντες, ενώ η Άρσεναλ έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πιάσει τα 87,5 εκατομμύρια που απαιτούνταν για να αποκτηθεί από τις Καρακάξες ο Μπρούνο Γκιμαράες.

Οι δέκα ακριβότερες μεταγραφές του καλοκαιριού

# Παίκτης Από Σε Ποσό 1 Μόργκαν Ρότζερς Άστον Βίλα Τσέλσι €138 εκατ. 2 Έλιοτ Άντερσον Νότιγχαμ Φόρεστ Μάντσεστερ Σίτι €135 εκατ. 3 Σάντρο Τονάλι Νιούκαστλ Τότεναμ €108 εκατ. 4 Ματέους Φερνάντες Σπόρτινγκ Τότεναμ €99 εκατ. 5 Μπρούνο Γκιμαράες Νιούκαστλ Άρσεναλ €87,5 εκατ. 6 Ζερεμί Ζακέ Ρεν Λίβερπουλ €63,6 εκατ. 7 Μαξένς Λακρουά Κρίσταλ Πάλας Τσέλσι €60,7 εκατ. 8 Γιαν-Πάουλ φαν Χέκε Μπράιτον Τότεναμ €60 εκατ. 9 Γιόχαν Μανζάμπι Φράιμπουργκ Άστον Βίλα €60 εκατ. 10 Λούκα Βούσκοβιτς Τότεναμ Μπράιτον €54 εκατ.

Οι Έλληνες

Μπορεί ο Ντίνος Μαυροπάνος να αποχαιρέτησε την Premier League μαζί με τη Γουέστ Χαμ, εντούτοις η ελληνική εκπροσώπηση στην κατηγορία όχι απλά δεν μίκρυνε, αλλά μεγάλωσε! Αρχικά, υπενθυμίζεται ότι στην Μπράιτον βρίσκουμε ήδη από πέρυσι τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα, ενώ στη Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας έχει επιστρέψει από τον δανεισμό του στη Ρόμα.

Φέτος, είχαμε την άφιξη δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Αγγλία, με τον Χρήστο Τζόλη να πηγαίνει στην Άρσεναλ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Κλαμπ Μπριζ και να έχει ήδη αρχίσει την απόσβεση με τα όσα έκανε στο Community Shield ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι. Η δε νεοφώτιστη Χαλ, τίναξε την μπάνκα για τα δικά της δεδομένα, δίνοντας κάτι παραπάνω από 23... χαρτιά για να αποκτήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό.

Εδώ αξίζει να μπει και ένας αστερίσκος για την περίπτωση του Κοστίνια, με τον Πορτογάλο μπακ να πηγαίνει στην Μπράιτον μετά από μία διετία στο λιμάνι και να συναντά εκεί τον πρώην συμπαίκτη του στους Πειραιώτες, Κωστούλα.

