H Iάλα... χάλασε τα γενέθλια της Ριμπάκινα στο Βερολίνο

Δημήτρης Ντζάνης
H Iάλα... χάλασε τα γενέθλια της Ριμπάκινα στο Βερολίνο
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Η Έλενα Ριμπάκινα μια μέρα μετά τα 27α γενέθλιά της, ηττήθηκε από την Αλεξάντρα Iάλα με 2-0 σετ στη φάση των «16» στο WTA 500 του Βερολίνου.

Η Έλενα Ριμπάκινα μια μέρα μετά τα 27α γενέθλιά της γνώρισε έναν ακόμα πρόωρο αποκλεισμό, αυτή τη φορά από την Αλεξάντρα Iάλα με 7-5, 6-4 στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά του Βερολίνου.

Η Ριμπάκινα συνέχισε και στο Βερολίνο τις προβληματικές εμφανίσεις της, αν και απέναντι στην Iάλα προηγήθηκε με 4-1, όμως η παίκτρια από τις Φιλιππίνες με δύο break κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5.

Η Iάλα με νέο break προηγήθηκε 2-1 στο 2ο σετ και διατηρώντας το σερβίς της έφθασε στο 6-4, στην πρόκριση στα προημιτελικά και στη 2η νίκη καριέρας απέναντι σε παίκτρια του Top 2.

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Η Iάλα (Νο.35) στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτόλινα, που με τη σειρά της δεν είχε προβλήματα απέναντι στην Έβα Λις.

Η νικήτρια στα ημιτελικά θα παίξει είτε με την Πάουλα Μπαντόσα, είτε με τη Λίντα Νόσκοβα. H Mπαντόσα πέτυχε εντυπωσική πρόκριση με την Κόκο Γκοφ με 1-6, 6-3, 6-2, ενώ η Νόσκοβα είχε εύκολο έργο με την Ντιάν Πάρι (6-2, 6-2).


Στο πάνω μέρος του ταμπλό, η Αρίνα Σαμπαλένκα νικώντας την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 6-4, 6-4, πέραση στην οκτάδα και θα παίξει με την 20χρονη Τσέχα, Νίκολα Μπαρτούνκοβα.

Στο άλλο ζευγάρι η Τζέσικα Πεγκούλα θα αντιμετωπίσει τη Μάντισον Κις. Η Πεγκούλα απέκλεισε την Κατερίνα Σινιάκοβα με 6-2, 6-4 και η Κις την Κατερίνα Μούχοβα με 6-4, 7-5.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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