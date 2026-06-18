H Iάλα... χάλασε τα γενέθλια της Ριμπάκινα στο Βερολίνο

Η Έλενα Ριμπάκινα μια μέρα μετά τα 27α γενέθλιά της, ηττήθηκε από την Αλεξάντρα Iάλα με 2-0 σετ στη φάση των «16» στο WTA 500 του Βερολίνου.

Η Έλενα Ριμπάκινα μια μέρα μετά τα 27α γενέθλιά της γνώρισε έναν ακόμα πρόωρο αποκλεισμό, αυτή τη φορά από την Αλεξάντρα Iάλα με 7-5, 6-4 στη φάση των «16» στο 500άρι τουρνουά του Βερολίνου.

Η Ριμπάκινα συνέχισε και στο Βερολίνο τις προβληματικές εμφανίσεις της, αν και απέναντι στην Iάλα προηγήθηκε με 4-1, όμως η παίκτρια από τις Φιλιππίνες με δύο break κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5.

Η Iάλα με νέο break προηγήθηκε 2-1 στο 2ο σετ και διατηρώντας το σερβίς της έφθασε στο 6-4, στην πρόκριση στα προημιτελικά και στη 2η νίκη καριέρας απέναντι σε παίκτρια του Top 2.

Brilliant in Berlin 🌟



Alex Eala continues to shine in her debut here, knocking out Rybakina in straight sets!#BTO26 pic.twitter.com/PwiKaPjy4I June 18, 2026

Η Iάλα (Νο.35) στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτόλινα, που με τη σειρά της δεν είχε προβλήματα απέναντι στην Έβα Λις.

Η νικήτρια στα ημιτελικά θα παίξει είτε με την Πάουλα Μπαντόσα, είτε με τη Λίντα Νόσκοβα. H Mπαντόσα πέτυχε εντυπωσική πρόκριση με την Κόκο Γκοφ με 1-6, 6-3, 6-2, ενώ η Νόσκοβα είχε εύκολο έργο με την Ντιάν Πάρι (6-2, 6-2).

🎙️ „W końcu widziałam siebie na korcie” - Paula Badosa po zwycięstwie z Coco Gauff w Berlinie.



Ten mecz jest dla niej wspaniałą nagrodą. Znowu zaciska zęby i walczy o swoją karierę.



Nieustępliwość - słowo, które idealnie ją opisuje.#zkortu | #BTO26 pic.twitter.com/P8jF55qOHX — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 17, 2026



Στο πάνω μέρος του ταμπλό, η Αρίνα Σαμπαλένκα νικώντας την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 6-4, 6-4, πέραση στην οκτάδα και θα παίξει με την 20χρονη Τσέχα, Νίκολα Μπαρτούνκοβα.

Στο άλλο ζευγάρι η Τζέσικα Πεγκούλα θα αντιμετωπίσει τη Μάντισον Κις. Η Πεγκούλα απέκλεισε την Κατερίνα Σινιάκοβα με 6-2, 6-4 και η Κις την Κατερίνα Μούχοβα με 6-4, 7-5.

