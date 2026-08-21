Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει τη σεζόν ο Παυλίδης και η A Bola τον έκανε ξανά πρωτοσέλιδο.

Ιδανικά ξεκίνησε τη σεζόν ο «δικός μας» Βαγγέλης Παυλίδης, με τις επιδόσεις του να μην μένουν απαρατήρητες. Ο Έλληνας φορ βρήκε (ξανά) τον δρόμο για τα δίχτυα στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Αάρχους (3-1) και έφτασε τα δέκα γκολ σε έξι ματς σε όλες τις διοργανώσεις φέτος!

Όπως είναι λογικό στην Πορτογαλία δεν σταματούν να μιλούν για εκείνον, αφού βγάζει μάτια με τις επιδόσεις με την φανέλα των Αετών. Η A Bola μάλιστα θέλησε να κάνει τον Παυλίδη πρωτοσέλιδο στο τελευταίο τεύχος της και να τον αποθεώσει.

Με τίτλο «Απόλυτη κυριαρχία» και μια μεγάλη φωτογραφία του διεθνή φορ, οι Πορτογάλοι θέλησαν να πλέξουν το εγκώμιο του Παυλίδη σε μια περίοδο που η ομάδα του διανύει μεγάλες αλλαγές.