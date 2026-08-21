Ο ΟΦΗ έθεσε ισχυρές βάσεις για πρόκριση στο League Phase του Europa League έχοντας 9/11 Έλληνες στο αρχικό σχήμα και φέρνοντας άλλους τρεις από τον πάγκο.

Ιστορική η βραδιά αυτή της Πέμπτης (20/08) στο Παγκρήτιο καθώς ο ΟΦΗ επικράτησε με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έθεσε ισχυρές βάσεις για πρόκριση στο League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης κατάφερε να... κλειδώσει την επιθετική λειτουργία των Βούλγαρων και έχοντας εξαιρετική ευστοχία στο αντίπαλο μισό, είδε την ομάδα να πανηγυρίζει μία σπουδαία και ιστορική νίκη για τα playoffs της διοργάνωσης.

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτής της επιτυχίας είναι το έντονο ελληνικό... χρώμα που είχε. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας προπονητής επέλεξε στην εντεκάδα του να έχει 9/11 Έλληνες ποδοσφαιριστές ενώ αγωνίστηκαν ως αλλαγή άλλοι τρεις φτάνοντας τους 12/14 συνολικά.

Στο αρχικό σχήμα βρέθηκε ο Χριστογεώργος στο τέρμα, η τριάδα στην άμυνα ήταν Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης (είναι Κύπριος) ενώ στη μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος μοιράστηκε τον άξονα με τον Μπουχαλάκη. Ο Αθανασίου με τον Αποστολάκη μοιράστηκαν τα δύο άκρα ενώ ο Φούντας ήταν στο ένα... φτερό της επίθεσης. Ουσιαστικά μόνο ο έτερος εξτρέμ, Νους και ο φορ Αϊτόρ ήταν ξενοί.

Στο κομμάτι των αλλαγών, ο Ισέκα πήρε τη θέση του Νους και ο Ντίκμαν αυτή του Αποστολάκη ενώ είχαμε και την είσοδο των Κανελλόπουλου, Καραχάλιου και Νικολάου αντί των Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη και Κωστούλα αντίστοιχα.