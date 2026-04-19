Η κλήρωση για τη Σάκκαρη στη Μαδρίτη, στα προκριματικά η Παπαμιχαήλ
H Mαρία Σάκκαρη έμαθε το μονοπάτι της στο WTA 1000 της Μαδρίτης, με το κυρίως ταμπλό για τις γυναίκες να ξεκινά την Τρίτη (21/4).
Η Σάκκαρη στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει την 23χρονη Τζάνις Τζεν από την Ινδονησία, που βρίσκεται στο Νο.40 της παγκόσμιας κατάταξης και την οποία η 27χρονη Ελληνίδα θα την αντιμετωπίσει για πρώτη φορά.
Τη νικήτρια στον 2ο γύρο και στη φάση των «64» θα περιμένει η Ρωσίδα, Λουντμίλα Σαμσόνοβα. Στον 3ο γύρο κύρια υποψήφια αντίπαλος είναι η Λίντα Νόσκοβα και στη φάση των «16» η Κόκο Γκοφ.
Στο πάνω μέρος του ταμπλό, η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι το Νο.1 και στο κάτω μέρος η Έλενα Ριμπάκινα, που έρχεται από τη νίκη της στη Στουτγάρδη.
Στα προκριματικά η Παπαμιχαήλ
Την ευκαιρία να διεκδικήσει την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό, μέσα από τους δύο προκριματικών, θα έχει η Δέσποινα Παπαμιχαήλ στη Μαδρίτη.
Η Ελληνίδα παίκτρια (Νο.160) το πρωί της Δευτέρας (20/4, 11:00) θα αντιμετωπίσει την Ελβετίδα, Σιμόνα Βάλτερτ (Νο.92) κι αν τα καταφέρει θα παίξει για την πρόκριση με την Τσέχα, Ντομίνικα Σαλκόβα (Νο.114) ή την Ισπανίδα, Ρουθ Γιαβερίας (Νο.495).
