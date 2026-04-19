Η Ριμπάκινα επέστρεψε στους τίτλους στη Στουτγάρδη

Η Έλενα Ριμπάκινα νικώντας την Καρολίνα Μούχοβα με 2-0 σετ έγινε ξανά πρωταθλήτρια στη Στουτγάρδη, φθάνοντας στους 13 συνολικά τίτλους στην καριέρα της.

Η Έλενα Ριμπάκινα επέστρεψε στους τίτλους, μετά τον θριάμβό της στο Australian Open τον Ιανουάριο, η παίκτρια που αγωνίζεται για το Καζακστάν, νικώντας στον τελικό την Καρολίνα Μούχοβα με 7-5, 6-1 έγινε πρωταθλήτρια και στο 500άρι τουρνουά στη Στουτγάρδη.

Η 26χρονη Ριμπάκινα κατακτά για 2η φορά τον τίτλο στο τουρνουά της γερμανικής πόλης, μετά το 2024 και συνολικά έφθασε στους 13 στην καριέρα της.

Απέναντι στη Μούχοβα η Ριμπάκινα προηγήθηκε με 5-2, η Τσέσχα επέστρεψε, ισοφαρίζοντας σε 5-5, όμως η Ριμπάκινα με break στο 12ο game έφθασε στην κατάκτηση του 1ου σετ με 7-5. Στο 2ο σετ κυριάρχησε, χάνοντας μόλις ένα game (6-1) και σε 78 τελείωσε τον τελικό.

Παράλληλα εδραιώθηκε στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, πίσω από την Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ η Μούχοβα με την παρουσία της μέχρι τον τελικό ανέβηκε κατά μια θέση και στο Νο.11 του κόσμου.