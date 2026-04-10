Η Ελλάδα ξεπέρασε και τη Φινλανδία στο Billie Jean King Cup

Η Μαρία Σάκκαρη και η Μάρθα Ματούλα πέτυχαν τις απαραίτητες νίκες ώστε η Ελλάδα να ξεπεράσει και τη Φινλανδία κι απέναντι στη Ν. Αφρική να παίξει για την άνοδο στο Billie Jean King Cup.

Η εθνική ομάδα τένις γυναίκών συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της στο Group II της Ευρωαφρικανικής ζώνης του Billie Jean King Cup, που φιλοξενείται στην Μπάνια Λούκα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Με τις Μαρία Σάκκαρη και Μάρθα Ματούλα η ελληνική ομάδα νίκησε και τη Φινλανδία με 2-0 για το τέσσερα στα τέσσερα στη διοργάνωση.

Η Team Hellas εξασφάλισε την 1η θέση στον όμιλό της και το Μ. Σάββατο (11/4) με αντίπαλο τη Νότια Αφρική (2η στον άλλον όμιλο) θα παίξει για την άνοδό της στην 1η κατηγορία της διοργάνωσης.

Στο tie με τη Φινλανδία η αρχή έγινε με τη Μάρθα Ματούλα (Νο.343), η οποία επικράτησε της Κλαρίσα Μπλόμκβιστ (Νο.987) με 6-1, 7-5 κάνοντας το 1-0 για την ελληνική ομάδα.

Στη συνέχεια ακολούθησε το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη (Νο.36) απέναντι στη Λάουρα Χιεταράντα (Νο.313) , με την Ελληνίδα τενίστρια να παίρνει μια δύσκολη νίκη με 6-4, 7-6(3).

Η Χιεταράντα σέρβιρε για να κατακτήσει το δεύτερο σετ (6-5), όμως η Σάκκαρη με break το οδήγησε στο tie break, κατακτώντας τελικά το σετ με 7-6(3) και τη νίκη.

Η κυριαρχία της εθνικής ομάδας επί της Φινλανδίας ολοκληρώθηκε στο διπλό, με τις Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Έλενα Κοροκοζίδη να επικρατούν των Κλαρίσα Μπλόμκβιστ και Έλλα Χααβίστο με 6-1, 6-2.