Η Αταλάντα έκλεισε τη σεζόν με ισοπαλία στη Φλωρεντία απέναντι στη Φιορεντίνα (1-1) και τερμάτισε στην 7η θέση που οδηγεί στο Conference League.

Αδιάφορο βαθμολογικό ματς για αμφότερες, μιας και οι Μπεργκαμάσκι είχαν κλειδώσει την έξοδο στο Conference League μέσω της 7ης θέσης, τη στιγμή που οι Βιόλα είχα αποφύγει εδώ και καιρό το σενάριο του υποβιβασμού.

Ακόμα κι έτσι οι γηπεδούχοι έψαξαν το γκολ και προηγήθηκαν στο 39΄με σκόρερ τον Πίκολι. Όλα έδειχναν πως θα αποχαιρετούσαν τη φετινή Serie A με νίκη, όμως το αυτογκόλ του Κομούτσο στο 82΄σφράγισε την ισορροπία μέχρι το φινάλε. Κάπως έτσι η Αταλάντα τερμάτισε στην 7η θέση με σύνολο 59 βαθμών, ενώ η Φιορεντίνα είναι 14η.