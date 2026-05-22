Φιορεντίνα - Αταλάντα 1-1: Έσωσαν τον βαθμό στο τέλος οι Μπεργκαμάσκι
Καρό σημαία για φέτος για τις Φιορεντίνα και Αταλάντα, οι οποίες έμειναν στο 1-1 στη Φλωρεντία στην τελευταία αγωνιστική της Serie A.
Αδιάφορο βαθμολογικό ματς για αμφότερες, μιας και οι Μπεργκαμάσκι είχαν κλειδώσει την έξοδο στο Conference League μέσω της 7ης θέσης, τη στιγμή που οι Βιόλα είχα αποφύγει εδώ και καιρό το σενάριο του υποβιβασμού.
Ακόμα κι έτσι οι γηπεδούχοι έψαξαν το γκολ και προηγήθηκαν στο 39΄με σκόρερ τον Πίκολι. Όλα έδειχναν πως θα αποχαιρετούσαν τη φετινή Serie A με νίκη, όμως το αυτογκόλ του Κομούτσο στο 82΄σφράγισε την ισορροπία μέχρι το φινάλε. Κάπως έτσι η Αταλάντα τερμάτισε στην 7η θέση με σύνολο 59 βαθμών, ενώ η Φιορεντίνα είναι 14η.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.