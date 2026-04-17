Αύξηση περίπου στο 10% δέχθηκαν τα χρηματικά έπαθλα στη φετινή έκδοση του Roland Garros, με τους διοργανωτές να είναι έτοιμοι να μοιράσουν περίπου 62 εκατομμύρια.

Από τις 18 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το δεύτερο Grand Slam της σεζόν, το Roland Garros. Μάλιστα, στη φετινή εκδοχή του γαλλικού Major τουρνουά περιμένουν αυξημένα χρηματικά έπαθλα του αθλητές και τις αθλήτριες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, όσοι θα λάβουν μέρος στο μεγάλο τουρνουά του Παρισιού θα μοιραστούν 61.723.000 ευρώ σε χρηματικά έπαθλα. Αυτό σημαίνει πως σε σχέση με την περυσινή διοργάνωση το ποσό το συνολικό ποσό των prize money έχει δεχθεί αύξηση 9.53%.

Ιδιαίτερη αύξηση υπήρχε στα έπαθλα των νικητών σε άνδρες και γυναίκες, καθώς οι πρωταθλητές θα λάβουν 2,8 εκατομμύρια, δηλαδή 250.000 περισσότερα σε σύγκριση με τη προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στο τουρνουά από τον πρώτο γύρο θα λάβουν 87.000 ευρώ, ποσό το οποίο ανέβηκε επίσης σε σχέση με πέρυσι.

Τα χρηματικά έπαθλα στο ταμπλό του μονού (άνδρες - γυναίκες)