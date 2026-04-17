Roland Garros: Θα φτάσουν τα 62 εκατομμύρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα
Από τις 18 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το δεύτερο Grand Slam της σεζόν, το Roland Garros. Μάλιστα, στη φετινή εκδοχή του γαλλικού Major τουρνουά περιμένουν αυξημένα χρηματικά έπαθλα του αθλητές και τις αθλήτριες.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, όσοι θα λάβουν μέρος στο μεγάλο τουρνουά του Παρισιού θα μοιραστούν 61.723.000 ευρώ σε χρηματικά έπαθλα. Αυτό σημαίνει πως σε σχέση με την περυσινή διοργάνωση το ποσό το συνολικό ποσό των prize money έχει δεχθεί αύξηση 9.53%.
Prize money is up 9.53% compared with 2025.#RolandGarros April 16, 2026
Ιδιαίτερη αύξηση υπήρχε στα έπαθλα των νικητών σε άνδρες και γυναίκες, καθώς οι πρωταθλητές θα λάβουν 2,8 εκατομμύρια, δηλαδή 250.000 περισσότερα σε σύγκριση με τη προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στο τουρνουά από τον πρώτο γύρο θα λάβουν 87.000 ευρώ, ποσό το οποίο ανέβηκε επίσης σε σχέση με πέρυσι.
Τα χρηματικά έπαθλα στο ταμπλό του μονού (άνδρες - γυναίκες)
- Νικητής: 2.800.00 (ευρώ)
- Φιναλίστ: 1.400.000
- Προημιτελικά: 470.000
- Τέταρτος Γύρος: 285.000
- Τρίτος Γύρος: 187.000
- Δεύτερος Γύρος: 130.000
- Πρώτος Γύρος: 87.000
- Τρίτος Προκριματικός Γύρος: 48.000
- Δεύτερος Προκριματικός Γύρος: 33.000
- Πρώτος Προκριματικός Γύρος: 24.000
