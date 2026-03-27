Η Αρίνα Σαμπαλένκα απέναντι στην Κόκο Γκοφ έχει την ευκαιρία να διατηρήσει τον τίτλο της στο Miami Open και να γίνει η 5η παίκτρια που θα φθάσει στο Sunshine Double.

H Aρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα της από την Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό του Australian Open, μετρά δύο σερί νίκες απέναντι στην παίκτρια από το Καζακστάν.

Πρώτα στον τελικό του Ιndian Wells με 2-1 σετ στις 15 Μαρτίου και τώρα με 6-4, 6-3 στον ημιτελικό του Miami Open.

H Λευκορωσίδα, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, χωρίς να χάσει σετ στα τέσσερα παιχνίδια της βρίσκεται στον τελικό του Σαββάτου (28/3), με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της, καθώς και να πετύχει το Sunshine Double, δηλαδή να κατακτήσει στην ίδια χρονιά τον τίτλο στο Indian Wells και στο Miami Open.

Κάτι που σε επίπεδο γυναικών το έχουν καταφέρει η Στέφι Γκραφ (1994, 1996), η Κιμ Κλάιστερς (2005), η Βικτόρια Αζαρένκα (2016) και η Ίγκα Σβιόντεκ το 2022.

Αντίπαλός της στον τελικό η Κόκο Γκοφ, που προέρχεται από τρεις προκρίσεις στα τρία σετ, αλλά κι έναν εντυπωσιακό ημιτελικό απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα (6-1, 6-1).

H μεταξύ τους προϊστορία βρίσκεται στο 6-6. Η Σαμπαλένκα θα διεκδικήσει τον 23ο τίτλο της καριέρας της και 3ο μέσα στο 2026, η 22χρονη Αμερικανίδα τον 12ο δικό της.

Μέσα στο 2025 η Γκοφ απέναντι στη Σαμπαλένκα είχε κατακτήσει το Roland Garros με 6-7(5), 6-2, 6-4, λίγες βδομάδες νωρίτερα η Λευκορωσίδα την είχε νικήσει στο Masters της Μαδρίτης με 6-3, 7-6(3).