H Γκοφ έχει πάντα τον τρόπο της κόντρα στη Μούχοβα και τελικός στο Miami Open

Γκοφ: Σε 89 λεπτά νίκησε τη Μούχοβα και τελικός στο Miami Open
O πρώτος ημιτελικός για το απλό γυναικών στο Miami Open εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, με την Κόκο Γκοφ να νικά την Καρολίνα Μούχοβα με το εντυπωσιακό 6-1, 6-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.
H 22χρονη Αμερικανίδα, θα δώσει το «παρών» για πρώτη φορά στον τελικό του Miami Open και θα αντιμετωπίσει είτε την υπερασπίστρια του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα, είτε την Έλενα Ριμπάκινα.
Η Γκοφ ό,τι επιχειρούσε έπιανε απέναντι στη Μούχοβα, φθάνοντας στις πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια που έχει συναντήσει την Τσέχα στο tour.
FINAL SECURED 🔐@CocoGauff | #MiamiOpen pic.twitter.com/4t9nj4dEmn— wta (@WTA) March 26, 2026
Επιστρέφει σε τελικό μετά τη νίκη της επί της Τζέσικα Πεγκούλα στο WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας, τον περασμένο Οκτώβριο και θα παίξει για τον 12ο τίτλο της καριέρας της, με πιο σημαντικούς τους θριάμβους της στο US Open το 2023 και πέρυσι στο Roland Garros. Παράλληλα, η Γκοφ ξεπέρασε την Ίγκα Σβιόντεκ στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.
One step closer to the final... 👀@CocoGauff secures six games in a row to take the first set against Muchova 6-1!#MiamiOpen pic.twitter.com/Y1OqDsz0V6— wta (@WTA) March 26, 2026
Η Μούχοβα, που είχε την ευκαιρία να περάσει τη Μίρα Αντρέεβα στο Νο.10, άνοιξε τον ημιτελικό με break, όμως η Γκοφ κατέκτησε 10 στη σειρά games, για να προηγηθεί με 6-1, 4-0 και με το 6ο συνολικά break στον αγώνα, έκλεισε και το 2ο σετ στο 6-1, παίρνοντας την πρόκριση σε μία ώρα και 29 λεπτά.
