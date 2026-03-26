26/03/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Σαμπαλένκα: Δοκίμασε το χρυσό χοτ ντογκ των 100$ (vid)

Μάρθα Χωριανοπούλου

Ένα χοτ ντογκ αξιάς 100 δολαρίων με χαβιάρι και χρυσό απόλαυσε η Σαμπαλένκα μετά τη νίκη της επί της Τσινγουέν Ζενγκ.

Αφού προκρίθηκε στους προημιτελικούς με νίκη σε δύο σετ επί της Τσινγουέν Ζενγκ, η Σαμπαλένκα απολαυσε ένα χοτ ντογκ αξίας 100 δολαρίων, γεμάτο χρυσό χαβιάρι, με την ονομασία «Golden Glizzy», μετά τη νίκη της στους «16» του Miami Open

Η 27χρονη τενιστρία σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ και γρήγορα έγινε viral, ενθουσιάστηκε με το χοτ ντογκ που της έδωσαν θαυμαστές της μετά το σετ και ανέφερε:«Ω Θεέ μου, σας ευχαριστώ πολύ. Ω Θεέ μου. Εντάξει, θα το δοκιμάσω αμέσως.» Αφού το έφαγε, πρόσθεσε: «Είναι τόσο καλό, παιδιά. Και πείναω. Σας ευχαριστώ!»

Φυσικά η διάσημη τενίστρια επιτρέπει συχνά στον εαυτό της «απαγορευμένα γεύματα» μετά από νίκες αφού πρίν λίγο καίρο γιόρτασε τη νίκη της στο Indian Wells με μια επίσκεψη στο Five Guys. Να θυμίσουμε πως τότε επικράτησε με 3-6, 6-3, 7-6(6) της Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό του Indian Wells, κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο στο τουρνουά.

Το επόμενο ραντεβού για τη Σαμπαλένκα είναι ο προημιτελικός με την Αμερικανίδα Μπαπτίστ Χέιλι την Τετάρτη ( 2/4) το βράδυ.

