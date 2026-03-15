Άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του Australian Open πήρε η Αρίνα Σαμπαλένκα κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα. Η Νο.1 του κόσμου επικράτησε με 3-6, 6-3, 7-6(6) της Καζάκας τενίστριας στον τελικό του Indian Wells, κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο στο εν λόγω τουρνουά.

Στο εναρκτήριο σετ, οι δύο τενίστριες ξεκίνησαν σταθερά πίσω από το σερβίς τους, χωρίς ν' αντιμετωπίσουν κάποια απειλή για break. Η πρώτη που βρήκε την ευκαιρία για break ήταν η Έλενα Ριμπάκινα, η οποία εκμεταλλεύτηκε το break point και... έσπασε το σερβίς της Αρίνα Σαμπαλένκα (4-2). Από εκεί και πέρα, η Λευκορωσίδα δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση, χάνοντας εν τέλει το σετ με 6-3 με τη Ριμπάκινα να παίρνει προβάδισμα στον τελικό.

Το επόμενο σετ ξεκίνησε με εναλλαγή break (1-1), ωστόσο η Αρίνα Σαμπαλένκα διατήρησε το σερβίς της και βρήκε ακόμη ένα break στο σερβίς της αντιπάλου της (3-1). Η Ριμπάκινα, στη συνέχεια διατήρησε τα service games της, χωρίς όμως να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που τις παρουσιάστηκαν για break. Η Αρίνα Σαμπαλένκα σέρβιρε στο 9ο game για να κλείσει το σετ. Κατάφερε να σβήσει break point και έφερε τον τελικό στα ίσα, κατακτώντας το σετ με 6-3.

Ο τελικός οδηγήθηκε σε τρίτο και τελευταίο σετ. Η Αρίνα Σαμπαλένκα μπήκε πολύ δυνατά και στο δεύτερο service game της Έλενα Ριμπάκινα έκανε το break (2-1), το οποίο συνόδευσε με hold (3-1). Στο 8ο game η Καζάκα τενίστρια βρήκε δύο ευκαιρίες για break, όμως η Λευκ​​​​​​​ορωσίδα κατάφερε να τα σβήσει και να κάνει ένα σημαντικό hold (5-3).

Δύο games αργότερα, η Νο.1 του κόσμου σέρβιρε για να κατακτήσει τον τίτλο, όμως η κάτοχος του τίτλου στο Australian Open βρήκε μία ευκαιρία για break την οποία εκμεταλλεύτηκε (5-5). Ακολούθησαν δύο holds από τις φιναλίστ και το σετ οδηγήθηκε σε tie-break.

Εκεί, η Αρίνα Σαμπαλένκα κατάφερε να σβήσει match point της Έλενα Ριμπάκινα ενώ στη συνέχεια σε δικό της match point δεν λάθεψε για να κλείσει το σετ με 7-6(6) και να κατακτήσει τον τίτλο.