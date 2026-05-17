Χρήστου: «Νιώθω χαρά που θα μπορέσω να συνεχίσω απερίσπαστος αυτό που αγαπάω»
Ο Απόστολος Χρήστου είναι ο μεγάλος απόντας από το 95ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, που ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής (17/5) στο ΟΑΚΑ.
Ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης στα 200μ. ύπτιο, μετά το «Ακρόπολις» ένιωσε αδιαθεσία και όπως δήλωσε ο τεχνικός του Παναγιώτης Βελέντζας, μετέβη στο ΥΓΕΙΑ και χρειάστηκε να παραμείνει για εξετάσεις.
Ο 29χρονος κολυμβητής με ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής (17/5) σημειώνει πως «όλες οι εξετάσεις πήγαν περίφημα», πως «πάνω από τα μετάλλια και τους τίτλους είναι η υγεία» και εξέφρασε τη χαρά και την ανακούφισή του, καθώς «θα μπορέσω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω απερίσπαστος!».
