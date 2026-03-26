Μπαντόσα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση, οι φόβοι της και η υπόσχεση

H Πάουλα Μπαντόσα μέσα από τα social media αναφέρθηκε στους φόβους της, τα συναισθήματά της και τις σκέψεις της για το τένις, δίνοντας παράλληλα μια υπόσχεση.

H Πάουλα Μπαντόσα συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη και τα προβλήματα τραυματισμών, προσπαθώντας παράλληλα να παίξει τένις.

Όμως τα αποτελέσματα για την 28χρονη Ισπανίδα είναι απογοητευτικά, με εξαίρεση την παρουσία της μέχρι τα ημιτελικά στο 125άρι τουρνουά στο Όστιν, πριν από τρεις εβδομάδες, η Μπαντόσα είναι φανερό πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα τουρνουά.

Αποκλεισμός στον 2ο γύρο στο Australian Open και στο Ντουμπάι, στον 1ο γύρο στο Indian Wellς και τώρα η ήττα από την Ίβα Γιόβιτς στο Μiami Open, που έφερε την Μπαντόσα εκτός του Top 100, με την παίκτρια που έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο Νο.113, όταν τον Απρίλιο του 2022 βρισκόταν στο Νο.2 του ranking.



H Mπαντόσα αμέσως μετά με ανάρτησή της μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, αναφέρθηκε στους φόβους της, αλλά και την ανάγκη να συνεχίσει να παλεύει, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας.

Συγκεκριμένα έγραψε

«Φόβος, αυτός ο καταραμένος φόβος. Είναι τόσο απαίσιος. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα μου. Τα συναισθήματα είναι τόσο έντονα και νιώθω σαν να πνίγομαι. Οι αμφιβολίες με κατακλύζουν και νιώθω χαμένη σε μια θάλασσα συναισθημάτων».

Υπάρχουν μέρες που νιώθω αρκετά δυνατή και άλλες που το βουνό φαίνεται πολύ ψηλό... Και αναρωτιέμαι αν θα τα καταφέρω.

Υποθέτω πως ναι. Γιατί αν κάτι με καθορίζει, είναι ότι πάντα ανακάμπτω. Να μετατρέπω τον πόνο σε δύναμη, σωστά; Γιατί να είναι διαφορετικά αυτή τη φορά;

Για ένα πράγμα είμαι σίγουρη: Θα προσπαθήσω πάντα με όλη μου τη δύναμη. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ξέρω ότι απέχω πολύ από την καλύτερη εκδοχή μου, αλλά ξέρω επίσης ότι αυτή η εκδοχή είναι ακόμα μέσα μου.

Δεν θα με θυμούνται για την κατάκτηση των περισσότερων τίτλων, αλλά θέλω να με θυμούνται γι' αυτό. Για αυτές τις στιγμές. Για το ότι έδειξα ότι η Πάουλα μπόρεσε να τα καταφέρει.

Και ότι οποιοδήποτε αγόρι ή κορίτσι που περνάει μια δύσκολη περίοδο, θα με σκεφτεί και θα πει: "Αν μπόρεσε αυτή, μπορώ κι εγώ".

Γι' αυτό είμαι ακόμα εδώ. Γιατί για άλλη μια φορά θα αποδείξω ότι μπορώ να το ξεπεράσω αυτό. Θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά υπόσχομαι να συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω.

Και ακόμα κι αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλω αυτή τη στιγμή και υπάρχουν χιλιάδες απόψεις... θα συνεχίσω.

Και στους οπαδούς μου: "Σας ευχαριστώ. Γιατί πολλές φορές είστε η δύναμη που χρειάζομαι. Σας ακούω στους αγώνες, με αυτόν τον ενθουσιασμό ακόμα και όταν... δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μου έχει δώσει αυτό το άθλημα".

Ευχαριστώ. Η Πάουλα δεν έχει γυρίσει ακόμα... αλλά θα γυρίσει».



