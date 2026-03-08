Η γερμανική εταιρεία αναδεικνύει τη σημασία των γυναικείων προτύπων μέσα από μια νέα καμπάνια που εμπνέει τις επόμενες γενιές.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, η Mercedes-Benz επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση για την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Κεντρικό πρόσωπο της νέας καμπάνιας στα social media είναι η 21χρονη πρωταθλήτρια του τένις, Κόκο Γκοφ, η οποία από τον Δεκέμβριο του 2025 αποτελεί τη νέα παγκόσμια πρέσβειρα της μάρκας. Η Γκοφ, έχοντας ήδη κατακτήσει δύο τίτλους Grand Prix στο απλό, θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές αθλήτριες της γενιάς της.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, αλλά επεκτείνεται και στον χώρο του πολιτισμού. Μέσα από την πρωτοβουλία «Driven by Her» και τη συνεργασία με την πλατφόρμα CultedXO, η Mercedes-Benz δίνει βήμα σε γυναίκες δημιουργούς, όπως η σκηνοθέτιδα Maya Cozier και η στυλίστρια KK Obi, προκειμένου να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για κορίτσια και γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Δέσμευση για την ισότητα και τη συμπερίληψη

Η Mercedes-Benz δεν αντιμετωπίζει την ισότητα των φύλων ως μια περιστασιακή επικοινωνιακή κίνηση, αλλά ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Το 2006, η εταιρεία ήταν από τις πρώτες στη Γερμανία που έθεσε εθελοντικούς στόχους για την αύξηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, με στόχο το 30% μέχρι το 2030. Σήμερα, το ποσοστό αυτό βρίσκεται ήδη στο 26,5%, αποδεικνύοντας τη σταθερή πρόοδο προς μια πιο δίκαιη εταιρική δομή.

Εκτός από το εσωτερικό της περιβάλλον, η εταιρεία στηρίζει ενεργά και τον αθλητισμό. Μέσα από το πρόγραμμα «Mercedes-Benz Be Your Own Star», υποστηρίζει το γυναικείο ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα της Γερμανίας, ενώ συνεργάζεται με τα Laureus Sport for Good Foundation για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του αθλητισμού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κόσμου όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να κυνηγήσει τα όνειρά της χωρίς περιορισμούς.

Η κληρονομιά της Μπέρτα Μπεντς συνεχίζεται

Η σχέση της Mercedes-Benz με τη γυναικεία ενδυνάμωση έχει βαθιές ρίζες που ξεκινούν από την ίδια την ίδρυση της αυτοκίνησης. Η Μπέρτα Μπεντς, η γυναίκα που πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι μεγάλης απόστασης με αυτοκίνητο το 1888, αποτελεί το διαχρονικό σύμβολο τόλμης και καινοτομίας της μάρκας. Αυτό το πνεύμα συνεχίζεται σήμερα μέσα από το διεθνές δίκτυο «She’s Mercedes», το οποίο συνδέει γυναίκες από διαφορετικούς κλάδους για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.

Όπως δήλωσε και ο Όλα Καλένιους, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια αφορμή για να θυμόμαστε ότι η επιτυχία μιας κοινωνίας βασίζεται στην πλήρη αξιοποίηση των ταλέντων όλων των μελών της, ανεξαρτήτως φύλου.