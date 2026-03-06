Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο ταμπλό γυναικών του Indian Wells...

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στην Καλιφόρνια για να λάβει μέρος στο Indian Wells. Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο 1000άρι τουρνουά, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης, μιας και πέρασε με bye την πρώτη φάση.

Την Λίλι Τάγκερ από την Αυστρία θ' αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη. Η 18χρονη τενίστρια, η οποία προήλθε από τα προκριματικά του θεσμού, απέκλεισε τη Βαρβάρα Γκράτσεβα με 6-2, 6-4 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Μαρία Σάκκαρη και Λίλι Τάγκερ. Η τενίστρια που θα πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση θα προκριθεί στον τρίτο γύρο του τουρνουά, όπου θ' αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ματς Σβιόντεκ - Ντέι.

Σημειώνεται πως η Νο.32 του κόσμου επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, μετά την πολύ καλή της πορεία στο τουρνουά της Ντόχα. Εκεί, είχε φτάσει έως τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου είχε αποκλειστεί από την Καρολίνα Μούχοβα.