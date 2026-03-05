Όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ζούσε τη ζωή» στο κορτ

Ο Δημήτρης Ντζάνης θυμάται τον συγκλονιστικό αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σταν Βαβρίνκα στο Roland Garros το 2019 και γράφει για το πόσο απέχει σήμερα από εκείνον τον παίκτη - μαχητή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από τον 1ο γύρο στο Indian Wells και την ήττα από τον Ντένις Σαποβάλοφ. Δεύτερος διαδοχικός πρώιμος αποκλεισμός, μετά και το Ντουμπάι -όπου αγωνίστηκε ως πρωταθλητής του 2025- και μοιραία πτώση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται σε αγωνιστικό αδιέξοδο εδώ και πολύ καιρό, πλέον σε τρία χρόνια από Νο.3 στην παγκόσμια κατάταξη, έχει βρεθεί στο Νο.50 κι αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα στον κόσμο του τένις σήμερα για τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη.

Σε ηλικία 27 ετών και πέντε μηνών ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να βρει τις λύσεις για να έρθει η ανάκαμψη και να θυμίσει ξανά τον παίκτη που θαυμάσαμε.

Battu au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells par Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas (27 ans) est virtuellement 50e mondial. 😱



Son plus mauvais classement depuis avril 2018. ❌🇬🇷



Le Grec jouait encore pour la place de n°1 mondial en finale de l’Open d’Australie 2023… pic.twitter.com/ii51vu1Zy3 March 5, 2026

Στη σκέψη μας επανήλθε ένα παιχνίδι, που σημάδεψε τον Τσιτσιπά-κάτι που έχει και ο ίδιος παραδεχθεί. Όχι, δεν είναι η νίκη επί του Ρότζερ Φέντερερ στον 4ο γύρο του Australian Open το 2019, ούτε κάποιο παιχνίδι από τις πορείες του μέχρι τον τελικό του Roland Garros το 2021 και του Australian Open το 2023.

Το παιχνίδι που θυμόμαστε και δεν θα το ξεχάσουμε-όπως και ο ίδιος- ήταν μια ήττα. Πάμε στον Ιούνιο του 2019, πού αλλού, στο Roland Garros και στον αγώνα του με τον Σταν Βαβρίνκα για το 4ο γύρο.

Τότε δύο περίπου μήνες πριν από τα 21α γενέθλιά του ο Τσιτσιπάς βρισκόταν ήδη στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης κι απέναντι στον σπουδαίο -34χρονο τότε- Ελβετό είχε ζήσει μια τεράστια τενιστική εμπειρία.

Ένα παιχνίδι και πέρασε στα all time classic για το γαλλικό Όπεν: Είχε διάρκεια πέντε ωρών και εννέα λεπτών, παίχθηκαν 389 πόντοι (195 ο Τσιτσιπάς, 194 ο Βαβρίνκα), ο Τσιτσιπάς είχε επιχειρήσει 74 ανεβάσματα στο φιλέ και ο Βαβρίνκα με τον 133ο winner του αγώνα, είχε πάρει τη νίκη με 3-2 σετ, ένα παιχνίδι που είχε ψηφιστεί το 2ο καλύτερο στο tour για το 2019.

Η εικόνα του Στέφανου Tσιτσιπά να βουτά χωρίς να το σκεφθεί στο χώμα του «Suzanne-Lenglen», όλο το πίσω μέρος του σώματός του να έχει γίνει καφέ, η μαχητικότητα, ήταν αυτά που έμειναν αξέχαστα. Και πολύ απλά, αυτό είναι το πνεύμα που έχει χάσει.

«Έχω πολύ καιρό να κλάψω μετά από έναν αγώνα, ήταν τόσο έντονο συναισθηματικά που δεν ήταν εύκολο να διαχειριστώ. Θα προσπαθήσω να μάθω από αυτό όσο το δυνατόν περισσότερα»», έλεγε μετά τον αγώνα ο Τσιτσιπάς.

Και κάποιες ώρες αργότερα, με ανάρτησή του έγραφε για το μεγάλο μάθημα που είχε πάρει: «Σήμερα ένιωσα κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω πραγματικά. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά σε ολόκληρη τη ζωή μου, στα είκοσι χρόνια ύπαρξής μου που ένιωσα αυτή την "αύρα", τον πραγματικό ορισμό της λέξης, ανταγωνισμός. Δεν ήταν κανενός είδους ανταγωνισμός, όμως, ένιωσα διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη φορά, οποιαδήποτε άλλη μάχη, οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο γήπεδο του τένις.

Υπάρχει κάτι για σήμερα που δεν θα μπορέσω να εξηγήσω. Είναι ένα συναίσθημα που με κάνει να εκτιμώ το άθλημα που επέλεξα να ακολουθήσω στη ζωή μου ως καριέρα. Η πικρή γεύση αυτής της απώλειας είναι κάτι ανεξήγητο.

Ο Stan Wawrinka κάνει το άθλημά μας πραγματικό και ρεαλιστικό. Είναι κάτι που σπάνια βρίσκεις στον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Είναι κάτι μοναδικό. Υπάρχει πολλή γοητεία και χάρισμα σε αυτό. Και οι δύο αγωνιστήκαμε, και οι δύο ξεπεράσαμε τα όριά μας, το πεπρωμένο μας χαράκτηκε σε εκείνο το παριζιάνικο κορτ μετά από πέντε ώρες σωματικού και ψυχικού πόνου.

Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό που νιώθω τώρα είναι θετικό ή αρνητικό. Σήμερα έμαθα κάτι που κανένα σχολείο, καμία τάξη, κανένας δάσκαλος δεν θα μπορούσε να διδάξει. Λέγεται, "ζώντας τη ζωή"!».

Όποια προσπάθεια επανεκκίνησης επιχείρησε τα δύο τελευταία χρόνια, είτε δεν τελεσφόρησε, είτε έμεινε στη μέση, είτε στην... αρχή της, με πιο χαρακτηριστική στιγμή τη συνεργασία με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Για τον Τσιτσιπά, όλα είναι θέμα μυαλού και νοοτροπίας, αυτά θα φέρουν την αγωνιστική βελτίωση, πλέον με το πέρασμα του χρόνου οι ευκαιρίες του δεν θα είναι πολλές, όμως από την άλλη δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν παίκτη με το δικό του ταλέντο, να βρίσκεται κάπου στο Top 50 και το κυριότερο να μην έχει την ίδια σπίθα, να μη ζει το παιχνίδι.