Με τον δεύτερο σερί αποκλεισμό του σε πρώτο γύρο τουρνουά ήρθε αντιμέτωπος ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά το τουρνουά στο Ντουμπάι, ο Έλληνας έμεινε εκτός πολύ άμεσα και στο Indian Wells. Στην πρεμιέρα του ηττήθηκε με 6-2, 3-6, 6-4 από τον Ντένις Σαποβάλοφ.
Η αδυναμία στο σερβίς έκανε τη διαφορά
Μπορεί το σετ να ξεκίνησε πολύ καλά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος κράτησε το σερβίς του (1-0), ωστόσο η συνέχεια είχε την υπογραφή του Ντένις Σαποβάλοφ. Ο Καναδός, αρχικά, ισοφάρισε (1-1) και στην πρώτη ευκαιρία για break έσπασε το σερβίς του Έλληνα τενίστα (2-1), το οποίο συνόδευσε με hold (3-1).
Παρά τη μείωση στο σκορ του σετ (3-2), ο Σαποβάλοφ κατάφερε να πραγματοποιήσει ακόμη ένα σερί. Με δύο holds και ένα ακόμη... σπάσιμο στο σερβίς του 27χρονου Έλληνα, πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο με 6-2.
Ένα σετ, στο οποίο ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε πολύ χαμηλά ποσοστά πίσω από το πρώτο του σερβίς. Πιο συγκεκριμένα είχε 48% σε αντίθεση με τον αντίπαλό του, ο οποίος είχε 85%. Παράλληλα δεν κατάφερε να σβήσει κανένα break point του Σαποβάλοφ, κάτι το οποίο έκανε ο Καναδός στην μοναδική ευκαιρία που εμφανίστηκε για τον Έλληνα.
Έσβησε έξι break points και έφερε το ματς στα ίσα
Στο δεύτερο σετ, ο Νο.43 του κόσμου μπήκε πολύ νωθρά. Το πρόβλημα πίσω από το σερβίς συνεχίστηκε, με συνέπεια να δέχεται break από τον Ντένις Σαποβάλοφ (1-0). Σε αντίθεση με το εναρκτήριο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε άμεσα απάντηση και πήρε το προβάδισμα (2-1).
Οι δύο τενίστες συνέχισαν για πολύ λίγο να βρίσκονται μαζί στο σκορ, με τον Τσιτσιπά να πηγαίνει με το προβάδισμα στην αλλαγή πλευράς (3-2). Σε εκείνο το σημείο, ο Καναδός τενίστας είδε τα ποσοστά στο σερβίς του να κατρακυλούν δίνοντας την ευκαιρία στον αντίπαλό του για ένα σημαντικό break (4-2). To break συνοδεύτηκε με hold από τον Τσιτσιπά, αναγκάζοντας τον Σαποβάλοφ να σερβίρει για να μείνει στο σετ.
Ο Νο.39 του κόσμου κατάφερε να παραμείνει στο σετ (5-3), ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει τον 27χρονο για την κατάκτηση του σετ παρά τα τρία break points που βρήκε. Η ισοφάριση στα σετ ήρθε με σκορ 6-3 και έστειλε το ματς σε τρίτο και τελευταίο σετ.
Η αποτελεσματικότητα έδωσε τη νίκη στον Σαποβάλοφ
Το decider set ήταν άκρως ανταγωνιστικό. Ο Καναδός τενίστας σέρβιρε πρώτο, καταφέρνοντας να κρατήσει το προβάδισμά του. Από την άλλη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ακολουθούσε τον αντίπαλό του στο σκορ, χωρίς όμως να έχει την ευκαιρία για κάποιο break.
Οι δύο τενίστες πήγαν game - game. Ο Ντένις Σαποβάλοφ, μάλιστα, ανάγκασε τον Έλληνα τενίστα να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Εκεί, ο Νο.39 του κόσμου βρήκε ένα match point, το οποίο και εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να κλείσει το σετ (6-4) και να πανηγυρίσει τη νίκη.
