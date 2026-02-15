Η Σάκκαρη απέσυρε τη συμμετοχή της από το Ντουμπάι

Η Μαρία Σάκκαρη αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο WTA 1000 στο Ντουμπάι και να επικεντρωθεί για τα επερχόμενα τουρνουά στις ΗΠΑ.

Η Μαρία Σάκκαρη αν και πήρε μέρος στην κλήρωση στο κυρίως ταμπλό στο WTA 1000 στο Ντουμπάι, τελικά την Κυριακή (15/2) αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της από το τουρνουά.

Η 30χρονη παίκτρια προχώρησε στην παραπάνω απόφαση, θέλοντας να ξεκουραστεί και να εστιάσει στην προετοιμασία της για τα επερχόμενα WTA 1000 στις ΗΠΑ, δηλαδή στο Indian Wells (4-15/3) και στο Miami Open (17-29/3).

Η Σάκκαρη προέρχεται από την πολύ καλή παρουσία της στην Ντόχα, όπου έφθασε μέχρι τα ημιτελικά, και είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθεί στο Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τη θέση της Σάκκαρη στο ταμπλό στο Ντουμπάι πήρε η Ουζμπέκα Καμία Ραχίμοβα, η οποία θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Ίβα Γιόβιτς για τον 1ο γύρο του τουρνουά, με τη νικήτρια να αντιμετωπίζει είτε τη Ρωσίδα, Ντιάνα Σνάιντερ, η οποία απέκλεισε την Αυστραλή, Μάγια Τζόιντ με 6-4, 6-1.

Όπως στην Ντόχα, έτσι και στο Ντουμπάι οι αποχωρήσεις είναι πολλές. Πριν από τη Σάκκαρη απέσυραν τη συμμετοχή τους μεταξύ άλλων οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Ίγκα Σφιόντεκ, Μάντισον Κις, Μάρτα Κόστιουκ, Βερόνικα Κουντερμέτοβα και η πρωταθλήτρια στην Ντόχα, Καρολίνα Μούχοβα.



