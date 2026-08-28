Οι Νορβηγοί για το πέναλτι που έκρινε το Μπραν – ΠΑΟΚ: «Θεατρική η πτώση του Μάτισεν»

Η πρόκριση της Μπραν επί του ΠΑΟΚ κρίθηκε από το πέναλτι του Τζον Μπρουκς στο 83ο λεπτό, μια φάση που άνοιξε συζήτηση ακόμη και στη Νορβηγία, με τον expert της «VG» να χαρακτηρίζει «θεατρική» την πτώση του Ούλρικ Μάτισεν.

Ακόμη και στη Νορβηγία έχει ανοίξει συζήτηση για το πέναλτι με το οποίο η Μπραν έκανε το 3-2 απέναντι στον ΠΑΟΚ και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τον expert της «VG» να χαρακτηρίζει «θεατρική» την πτώση του Ούλρικ Μάτισεν.

Η φάση του 83ου λεπτού εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη δραματική ρεβάνς του Μπέργκεν. Ο Τζον Μπρουκς έδειξε την άσπρη βούλα θεωρώντας ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης ανέτρεψε τον Μάτισεν, με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρονται έντονα και τον Ντάρεν Ίνγκλαντ στο VAR να μην καλεί τον συμπατριώτη του για επανεξέταση της φάσης.

Η νορβηγική στέκεται ιδιαίτερα στη φάση που έκρινε την πρόκριση, σημειώνοντας ότι ο expert της, Βέγκαρντ Λάικβολ Μόμπεργκ, θεώρησε την πτώση του ποδοσφαιριστή της Μπραν κάπως «θεατρική».

Ο ίδιος ο Μάτισεν υπερασπίστηκε την απόφαση του διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε επαφή στο πόδι του από τον Γιαννούλη και πως αυτή ήταν που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Από την πλευρά του, ο Μόμπεργκ πρόσθεσε ότι ο Νορβηγός δεν είχε λόγο να πέσει από μόνος του, καθώς βρισκόταν σε καλή θέση μέσα στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη φάση ήρθε τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είχε επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Η Μπραν είχε προηγηθεί 2-0 με τους Χολμ και Ίνγκασον και έδειχνε να κρατάει στα χέρια της την πρόκριση, όμως μέσα σε τέσσερα λεπτά όλα άλλαξαν.

Ο Σερίφ Εντιαγέ μείωσε και ο Χρήστος Ζαφείρης ισοφάρισε σε 2-2, με τους Νορβηγούς να παραδέχονται ότι σε εκείνο το σημείο η ομάδα τους έχασε τον έλεγχο. Είναι χαρακτηριστική η παραδοχή του Νόα Χολμ μετά το παιχνίδι ότι η Μπραν «τα έκανε μαντάρα» και χρειάστηκε στη συνέχεια να ανέβει ένα… βουνό για να φτάσει τελικά στη νίκη.

Το πέναλτι του Μπρουκς έδωσε τελικά τη λύση στους γηπεδούχους. Ο Κάστρο ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 3-2 και η Μπραν κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη League Phase του Conference League και μαζί περίπου 40 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες σε πριμ από την ευρωπαϊκή της πορεία.

Στον ΠΑΟΚ, πάντως, η συγκεκριμένη φάση έχει προκαλέσει οργή. Ο Αλέσιο Λίσι ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα, ενώ οι «ασπρόμαυροι» θεωρούν ότι δεν υπάρχει παράβαση του Γιαννούλη πάνω στον Μάτισεν.

Και έχει τη σημασία του ότι η κουβέντα για το πέναλτι δεν γίνεται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται και στη Νορβηγία, από το βράδυ κιόλας μιας πρόκρισης που η Μπραν πανηγύρισε έξαλλα στο κατάμεστο Brann Stadion.