Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το 1ο σετ από την Καρολίνα Μούχοβα, όμως μια φάση στο 2ο σετ άλλαξε τα δεδομένα, με την Τσέχα να φθάνει στην ανατροπή με 2-1 σετ και στην πρόκριση στον τελικό στο τουρνουά στην Nτόχα

Το όνειρο πρόκρισης για τη Μαρία Σάκκαρη σε τελικό έπειτα από δυόμισι χρόνια, σταμάτησε στην Καρολίνα Μούχοβα, η Τσέχα επικράτησε με 3-6, 6-4, 6-1 και θα είναι αυτή που το απόγευμα του Σαββάτου (14/2, 17:00) με αντίπαλο τη Βικτόρια Εμπόκο θα παίξει για τον τίτλο στο WTA 1000 στην Ντόχα.

Η Σάκκαρη τον Σεπτέμβριο του 2023 κατακτούσε τον τίτλο στο 1000άρι στη Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό κι από τότε δεν είχε εμφανιστεί σε τελικό. Τώρα με αντίπαλο τη Μούχοβα, φιλοδοξούσε να προκριθεί στον 11ο τελικό της καριέρας της, αλλά και να νικήσει για πρώτη φορά την Τσέχα, έπειτα από τέσσερις ήττες σε επίπεδο WTA.

Δεν συνέβη και το σκορ στο 3ο σετ, να αδικεί τη συνολική εικόνα της Σάκκαρη, που πήρε το 1ο σετ, προηγήθηκε 2-0 στο 2ο, όμως ένα διπλό λάθος, που έφερε break για τη Μούχοβα στο 4ο game, άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Η Τσέχα ανέβασε ρυθμούς, η Σάκκαρη άρχισε τα λάθη κι από ένα σημείο κι έπειτα η Μούχοβα κυριάρχησε.

Προβάδισμα με τρομερό φίνις στο 1ο σετ

Η Σάκκαρη ξεκίνησε το παιχνίδι με love game (1-0), όμως στο 3ο game η Μούχοβα έφθασε στο break, προσπερνώντας με 2-1. Η Σάκκαρη απάντησε με break στο break, αν και δεν εκμεταλλεύτηκε τριπλή ευκαιρία στο 0-40, πήρε το αβαντάζ κι έκλεισε το game για το 2-2 και έχοντας τη ψυχραιμία μετά το 40-40, κατέκτησε το 5o game, ανακτώντας το προβάδισμα (3-2).

H Mούχοβα με το πρώτο δικό της love game ισοφάρισε σε 3-3, η Τσέχα είχε την ευκαιρία να φέρει νέα ανατροπή, καθώς προηγήθηκε με 15-40, είχε άλλες δύο ευκαιρίες για break, όμως η Σάκκαρη είχε τις λύσεις (4-3). Και δεν σταμάτησε εκεί, πέτυχε νέο break με love game για το 5-3 και με αλάνθαστο και το 9ο game η Σάκκαρη κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3.

BATTLING IT OUT! 💪



Maria Sakkari takes the first set against Muchova.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/0WW9urc0Ue February 13, 2026

Ένα διπλό λάθος άλλαξε τις ισορροπίες

Η 30χρονη Ελληνίδα δημιούργησε και πέτυχε το 3ο break στο παιχνίδι, για το 1-0 στο 2ο σετ κι έχοντας την ψυχολογία έφθασε εύκολα στο 2-0. Η Μούχοβα μείωσε σε 2-1, προηγήθηκε με 0-40 και στην 3η ευκαιρία είδε τη Σάκκαρη να κάνει διπλό λάθος, φθάνοντας σε break για το 2-2.

Η Σάκκαρη φάνηκε να επηρεάζεται από την παραπάνω εξέλιξη, άρχισε τα λάθη, με τη Μούχοβα να προσπερνά 3-2, με νέο break να κάνει το 4-2 και σερβίροντας να ξεφεύγει με 5-2.

Η Ελληνίδα παίκτρια μείωσε σε 5-3, διατηρώντας την ελπίδα να μείνει στο σετ και σε πρώτη φάση βγήκε: Προβάδισμα 15-40 και στη 2η ευκαιρία break και μείωση του σκορ σε 5-4. Όμως δεν είχε συνέχεια, η Μούχοβα έφθασε σε τριπλό set point (0-40) και στη 2η ευκαιρία το πέτυχε, κατακτώντας το σετ με 6-4.

Κυρίαρχη Μούχοβα κι αποκλεισμός

Η Μούχοβα προηγήθηκε με 1-0 στο 3ο σετ, έχοντας ανεβάσει στροφές, με winner πέτυχε break στο 2ο game και με love game απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης (3-0).

H Σάκκαρη πλέον είχε αρχίσει τα λάθη, αποτέλεσμα και της κούρασης, τη στιγμή που η Μούχοβα με winner έκλεινε το 4ο game και με το 6ο συνολικά break να κάνει το 4-0. Η Τσέχα «σβήνοντας» break point έκανε το 5-0, η Σάκκαρη «έσβησε» match point, πριν κάνει το 5-1, όμως ν Τσέχα δημιούργησε τριπλό match point και με άνεση πέτυχε το 6-1 και την πρόκριση.