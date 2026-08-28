Ο Παναθηναϊκός μοιράστηκε με τους φιλάθλους του όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από την πρόκρισή τους στη League Phase του Conference League απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να... δεινοπάθησε, όμως κατάφερε εν τέλει να «σφραγίσει» την παρουσία του στη League Phase του Europa Conference League. Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε 2-1 της Χράντετς στο Κράλοβε ύστερα από δύο γκολ του Σίριλ Ντέσερς.

Μέχρι τα τελευταία λεπτά, η αγωνία των παικτών και του κόσμου ήταν στα ύψη, με τον Τσιριβέγια μάλιστα να αποφεύγει ακόμα και να δει την εκτέλεση του πέναλτι από τον συμπαίκτη του. Ο 31χρονος στραίκερ μόλις βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα ξέσπασε σε πανηγυρισμούς ξεσηκώνοντας τον κόσμο των Πρασίνων που βρισκόταν στο πλευρό της ομάδας.

Η ΠΑΕ μοιράστηκε τις παραπάνω εικόνες μέσω της παρακάμερας που ανήρτησε στο επίσημο κανάλι της στο Youtube.