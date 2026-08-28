Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από την πρόκριση-θρίλερ κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να... δεινοπάθησε, όμως κατάφερε εν τέλει να «σφραγίσει» την παρουσία του στη League Phase του Europa Conference League. Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε 2-1 της Χράντετς στο Κράλοβε ύστερα από δύο γκολ του Σίριλ Ντέσερς.
Μέχρι τα τελευταία λεπτά, η αγωνία των παικτών και του κόσμου ήταν στα ύψη, με τον Τσιριβέγια μάλιστα να αποφεύγει ακόμα και να δει την εκτέλεση του πέναλτι από τον συμπαίκτη του. Ο 31χρονος στραίκερ μόλις βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα ξέσπασε σε πανηγυρισμούς ξεσηκώνοντας τον κόσμο των Πρασίνων που βρισκόταν στο πλευρό της ομάδας.
Η ΠΑΕ μοιράστηκε τις παραπάνω εικόνες μέσω της παρακάμερας που ανήρτησε στο επίσημο κανάλι της στο Youtube.
Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού
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