Την κλήρωση του στο τουρνουά της Ντόχα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς και το μονοπάτι του έως το τέλος της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο Ρότερνταμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στην Ντόχα για το 500άρι τουρνουά της πόλης. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στην διοργάνωσης, καθώς και το... μονοπάτι του στη συνέχεια του θεσμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον τενίστα από την Τυνησία, Μοέζ Εσαργκί. Ένα βατό... εμπόδιο για τον Τσιτσιπά, ο οποίος εάν περάσει στην επόμενη φάση είναι πολύ πιθανό να βρεθεί αντίπαλος του Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο αθλητής που θα περάσει στα προημιτελικά του τουρνουά θα βρει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ ο πιο πιθανός αντίπαλος για τα ημιτελικά είναι ο επικεφαλής του ταμπλό, Κάρλος Αλκαράθ.

Σημειώνεται πως ο Έλληνας θα παίξει και στο διπλό της διοργάνωσης με παρτενέρ τον Αλεξέι Ποπίριν. Το δίδυμο θ' αντιμετωπίσει του Τόμας Μάτσαχ και Χάουμε Μουνάρ στον πρώτο γύρο.

Οι πιθανοί προημιτελικοί

Αλκαράθ - Χατσάνοφ

Μεντβέντεφ - Ρούμπλεφ

Λεχέτσκα - Μπούμπλικ

Μένσικ - Σίνερ

Το μονοπάτι του Τσιτσιπά

1ος γύρος: Εσαργκί

Φάση των "16": Μεντβέντεφ / Σανγκ

Προημιτελικά: Ρούμπλεφ

Ημιτελικά: Αλκαράθ