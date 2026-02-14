Τσιτσιπάς: Η κλήρωσή του στο 500άρι της Ντόχα
Μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο Ρότερνταμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στην Ντόχα για το 500άρι τουρνουά της πόλης. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στην διοργάνωσης, καθώς και το... μονοπάτι του στη συνέχεια του θεσμού.
Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον τενίστα από την Τυνησία, Μοέζ Εσαργκί. Ένα βατό... εμπόδιο για τον Τσιτσιπά, ο οποίος εάν περάσει στην επόμενη φάση είναι πολύ πιθανό να βρεθεί αντίπαλος του Ντανιίλ Μεντβέντεφ.
Ο αθλητής που θα περάσει στα προημιτελικά του τουρνουά θα βρει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ ο πιο πιθανός αντίπαλος για τα ημιτελικά είναι ο επικεφαλής του ταμπλό, Κάρλος Αλκαράθ.
Σημειώνεται πως ο Έλληνας θα παίξει και στο διπλό της διοργάνωσης με παρτενέρ τον Αλεξέι Ποπίριν. Το δίδυμο θ' αντιμετωπίσει του Τόμας Μάτσαχ και Χάουμε Μουνάρ στον πρώτο γύρο.
Οι πιθανοί προημιτελικοί
- Αλκαράθ - Χατσάνοφ
- Μεντβέντεφ - Ρούμπλεφ
- Λεχέτσκα - Μπούμπλικ
- Μένσικ - Σίνερ
Το μονοπάτι του Τσιτσιπά
- 1ος γύρος: Εσαργκί
- Φάση των "16": Μεντβέντεφ / Σανγκ
- Προημιτελικά: Ρούμπλεφ
- Ημιτελικά: Αλκαράθ
Doha ATP 500 Main Draw Singles pic.twitter.com/9ZH4GeRDOd— Tennis Draws (@DrawsTennis) February 14, 2026
