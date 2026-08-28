Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων οι οποίες αφορούν τη μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας και τα βήματα που απαιτούνται.

Πρόσφατα η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι την επέκταση του διαστήματος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, μια απόφαση η οποία προφανέστατα συνδυάζεται με τις τιμές των εισιτηρίων πόρτας και του στόχου αύξησης του αριθμού των καρτών διαρκείας. Με σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ εξήγησε τα βήματα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση του εισιτηρίου διαρκείας.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ότι ενεργοποιήθηκε η νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης της θέσης τους. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να βρεθείτε στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης μπορείτε πλέον να παραχωρήσετε τη θέση σας σε κάποιον άλλον φίλαθλο της ομάδας μας, γρήγορα και απλά, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Σημαντικοί Κανόνες & Προϋποθέσεις:

* Χρονικό όριο: Η διαδικασία μεταβίβασης για κάθε εντός έδρας αναμέτρηση ολοκληρώνεται αυστηρά έως και 24 ώρες πριν από τη σέντρα του εκάστοτε αγώνα.

* Περιορισμοί: Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας ανηλίκων δεν είναι εφικτή, ισχύει μόνο η δυνατότητα αλλαγής συνοδού, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Η διαδικασία:

Βήμα 1ο: Ανοίγετε την εφαρμογή Gov.gr Wallet στο κινητό σας και μεταβαίνετε στην καρτέλα των εισιτηρίων.

Βήμα 2ο: Επιλέγετε το εισιτήριο διαρκείας σας, πατάτε πάνω δεξιά τις τρεις τελείες [⋮] στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης και επιλέγετε την «Μεταβίβαση».

Βήμα 3ο: Συμπληρώνετε στο πλαίσιο που εμφανίζεται τον ΑΦΜ του ατόμου που επιθυμείτε να μεταβιβάσετε το εισιτήριο διαρκείας σας.

Βήμα 4ο: Το εισιτήριο έχει αποσταλεί στον προσωρινό του κάτοχο και απομένει να το αποδεχτεί πηγαίνοντας στα αιτήματα στην εφαρμογή του και πατώντας αποδοχή.

Η μεταβίβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μεταβιβάσεις των εισιτηρίων διαρκείας.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://tickets.gov.gr/wp-content/uploads/2024/10/metavivasi_instructions_compressed.pdf

Στηρίζουμε την ομάδα μας σε κάθε αγώνα, γεμίζουμε το γήπεδο και προστατεύουμε το σπίτι μας!».